Ao presenciar o discurso de um grande e experiente professor sobre os problemas da sociedade e como enfrentá-los, foi tamanha a frustração em ouvir que pelo fato dele já ter uma idade avançada já não seria lhe possível mudar muita coisa, mas aqueles que o assistiam, jovens estudantes, seriam os modeladores da sociedade e poderiam fazer um futuro melhor.

Acerca disso, uma importante reflexão é cabível, trazendo em pauta o paradigma de qual o papel da juventude e se o seu comportamento tem sido positivo ou negativo? Ou mais, será mesmo a idade um fator limitante de transformação?

Realmente não há dúvidas do potencial do jovem em questionar e agir em muitos setores. A militância política, principalmente, tem sua face escassa de “rugas” pela predominância da sagacidade e jovialidade das universidades. No meio tecnológico, por exemplo, o que seria do mundo sem a ousadia e a criatividade de Mark Zuckerberg, ao criar uma rede social que interligasse tantas culturas pelo Planeta?

No meio tecnológico, por exemplo, o que seria do mundo sem a ousadia e a criatividade de Mark Zuckerberg

Tudo isso é como se o sangue de Marinetti, com seus ideais do Futurismo, corressem nas veias de cada jovem que acredita na transformação e no progresso da Humanidade.

Entretanto, posicionar-se de forma acomodada no intuito de deixar fazer a mudança apenas quem teoricamente tem disposição para tal não me aparenta ser o posicionamento mais sensato.

Adentrando a filosofia desse assunto ninguém melhor que Jurgen Habermas para elucidar esses conflitos, pois, ao afirmar que a sociedade é dependente de uma crítica às suas próprias tradições, o filosofo não classifica a faixa etária de quem faz tais oposições, mas sim, que o mundo é movido pelo ato de contradizer o que está enraizado.

De certa forma, é um grande desperdício para a humanidade indivíduos com experiência e muita sabedoria se aposentarem ideologicamente e esperarem apenas pela força juvenil, sendo que na verdade a fusão entre a experiência e a vitalidade do jovem será a força motriz para o desenvolvimento da Humanidade.

Acreditar no avanço, no progresso e agir junto nessa construção deve ser um dever de cada indivíduo. Talvez seja esse mesmo posicionamento de crítica e oposição, contra parte do que aquele sábio professor discursava, o qual ele esperava que se tomasse.

João Rodrigues é estudante em Cuiabá