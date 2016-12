Caminha-se para o final de mais um ano, o término de uma gestão e o início de outra. O ano vindouro será também bastante difícil. Ao menos para a imensa maioria dos brasileiros.

Não serão, claro, para os banqueiros, membros do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, para uma porção de grã-finos do Legislativo e do Executivo e para os vereadores.

Estes últimos, por exemplo, começarão a legislatura com reajuste salarial, direito ao 13º. e a verba indenizatória reajustada. Para estes grupos de privilegiados, a crise econômica passou bem longe de suas portas.

Crise é para aquele que perdeu o emprego, encontra-se há muito tempo na fila de espera para atendimento e tratamento de uma dada enfermidade e para quem o dinheiro levado para o supermercado não compra o necessário para o sustento de si e de sua família. E por pouco, não seriam, uma vez mais, sacrificados com o reajuste do valor do IPTU.



A não aprovação, pela Câmara Cuiabana, deste reajuste marcou a primeira derrota do prefeito eleito Emanuel Pinheiro. Ainda que não tenha sido ele o responsável pelo envio do dito projeto para o Legislativo local. E, de fato, o projeto de revisão da planta genérica, e que resultaria em aumento do IPTU, caso fosse aprovado, foi encaminhado em 2015 pelo prefeito Mauro Mendes.

Este não fizera nenhum esforço para a sua aprovação. Tanto que o seu líder na Casa batalhou, e conseguiu retirar o tal projeto da pauta de votação. Por trás, claro, estava o ‘socialista-prefeito‘.

Tudo porque ele não queria ver a sua imagem, trabalhada cuidadosamente pelo marketing, ligada ao referido reajuste. Além do mais, por outro lado, a sua administração não seria mais beneficiada com os valores oriundos do reajuste. Foi, neste particular, estrategicamente habilidoso.

Diferentemente, porém, do comportamento que teve quando da eleição do ex-vereador João Emanuel para a presidência da Casa de Leis. Foi a sua primeira grande derrota como prefeito.



O peemedebista e prefeito eleito não corre esse risco. Seu candidato será o vitorioso na disputa pela presidência da Câmara Cuiabana. A sua derrota pessoal, então, deve-se a não aprovação do reajuste do IPTU.

Ele se empenhou, encontrou-se com os vereadores, pedindo-lhes que aprovassem o tal reajuste, pois este proporcionaria a sua gestão um acréscimo de mais de R$ 30 milhões de reais. Uma bolada considerável, especialmente em um momento de crise vivida.



Mas o empenho pessoal do peemedebista pode ter provocado certo descontentamento em parte dos munícipes cuiabanos. Descontentamento que pode ser administrado, e não agravado.

E é justamente isto que ele procura fazer, quando diz que vetará o reajuste de seu próprio salário e o do vice-prefeito. Possivelmente o fará.

Não por convicção, nem por questão de combate as dificuldades financeiras da prefeitura, mas, isto sim, para evitar que os desgastes se ampliem. Pois, daqui a pouco, ele terá uma aposta de fogo: o aumento do preço das passagens do transporte coletivo. Valor que já é desproporcional ao serviço oferecido, com um sistema classificado por esta coluna como o pior das Capitais brasileiras.

A ‘nova‘ gestão terá ‘pedreiras‘ pela frente, pois tem uma série de outros problemas a serem enfrentados. É isto.



Lourembergue Alves é professor universitário