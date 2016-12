Vivemos um ano complexo, difícil, cheio de altos e baixos, renascemos e nos reinventamos muitas vezes, em cada problema que enfrentamos individualmente ou na luta pelo bem comum.

Os dramas na política e o agravamento da crise financeira sacudiram o país nos últimos 12 meses. As revelações principalmente da operação lava-jato e das inúmeras registradas no Estado, de corrupção graúda, assombraram até mesmo o mais inerte mato-grossense.

Vivíamos de certa forma naquela do “o que os olhos não veem o coração não sente”, mas nos últimos dois anos, em especial em 2016, foram tantos escândalos envolvendo altas lideranças que o gigante acordou.

Fomos às ruas lutar por um país mais ético e muitas foram as nossas conquistas e tudo isso só aconteceu por estarmos lá. Hoje o clamor das ruas é respeitado, considerado, ouvido.

Estamos de fato mudando o Brasil e irradiando para todas as instituições e setores da sociedade princípios básicos

Trouxemos o espirito do Brasil, vestimos verde e amarelo, tomamos as ruas e avenidas do País.

Temos em cada um de nós uma certeza, nós estamos de fato mudando o Brasil e irradiando para todas as instituições e setores da sociedade princípios básicos de ética e cidadania, sabemos que faremos juntos muito mais, porque juntos somos fortes e imbatíveis.

Agradecemos muito a população brasileira e mato-grossense em especial que não fugiu da luta e mostrou a sua força, que se uniu em prol de um Brasil mais ético, soberano, melhor e justo para todos.

Desejamos a todos os amigos, parceiros e guerreiros um 2017 de muita luz, benções, esperança e continuaremos lutando pelo que acreditamos. A luta continua.

Junior Macagnam é empresário e líder do “Vem Pra Rua”, em Mato Grosso