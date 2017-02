No dia 29 de janeiro comemorou-se o Dia Nacional de Visibilidade Trans. A data é celebrada desde 2004, e é provável que muitas pessoas ainda desconhecem, devido a invisibilidade social, cultural e institucional que estão submetidos os homens trans, as mulheres transexuais e as travestis.

Não é apenas um dia de luta e resistência, mas um dia em que os sujeitos estão em sintonia com o respeito mútuo, singular, em um contexto de pluralidades. Data essa, que deva ser agregada princípios e valores, construídos historicamente, por pessoas compromissados com o direto à vida, à educação, entre outros, que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A violência e os crimes praticados contra a população trans são denominados, genericamente de transfobia. A transfobia fundamenta-se na negação da identidade de gênero desses sujeitos. Negação essa, que se revela nos discursos e atitudes de hostilidades, na violência física, psicológica, moral, chegando ao homicídio brutal de muitas trans.

Entendemos que a identidade de gênero trans não é expressão de uma “performance” (Butler, 2003), mas expressão de construções sociais e históricas que marcam a singularidade de indivíduos que não se reconhecem nos papéis de gênero socialmente instituídos como masculino e feminino.

A partir desse contexto, surge a violência e as práticas discriminatórias, tendo vista que a heterossexualidade, ainda permanece, como um sistema de dominação no campo afetivo-sexual.

Nesse sentido, o Estado, como um receptáculo das inquietações sociais, tem como desafio, não apenas discutir políticas públicas transversais e específicas as pessoas trans, mas implementar na prática, mecanismos preventivos e punitivos contra a transfobia, que se faz presente cotidianamente da vida dessas pessoas.

O Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia – GECCH desde de sua constituição em 2012, vem consolidando no âmbito da segurança pública políticas assecuratória a população LGBT. Para essa data especial, comemoramos a implementação dos campos Orientação Sexual e Identidade de Gênero nos boletins de ocorrências.

A medida permitirá que a população LGBT se identifique ao Estado no momento do registro policial, e com isso, deixando-se de ser, apenas corpos invisíveis, em meio as estatísticas.

Rodrigues de Amorim Souza é secretário de Combate aos Crimes de Homofobia da Secretaria de Estado de Segurança Pública.