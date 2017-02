A deputada Janaina Riva (PMDB) disse ser “imoral” a contratação de Elias Santos, irmão do atual secretário de Cidades de Mato Grosso, Wilson Santos (PSDB), para o cargo de secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa.

Miss Janaina, minha querida, lhes digo que há um princípio jurídico de que o objeto da causa invalida o ato, quando acontece a demissão. O gestor estava em função de cargo comissionado como este que lhe foi confiado e pagou pela atitude. Ademais, a Casa em pertinência é a base das políticas públicas existentes e as latências em questão não pararão jamais, como nunca parou. Questão de conveniências.

Porque Elias iria pressionar os servidores do legislativo? Seria subestimar Eduardo Botelho, novo presidente. Seria ignorar o próprio servidor que os conheço de longas datas e sei que não são ‘bobós cheira-cheira’ como popularizou Mr. Taques. Não sou seu advogado, mas se o fosse diria para consistir a melhor gestão humana com os recursos que sua inteligência lhe permite, até porque, dois anos se passam como uma noite de sono.

Porque Elias iria pressionar os servidores do legislativo? Seria subestimar Eduardo Botelho, novo presidente

E nesta pasta, uns bons e muito deles em pesadelos. Gian Castrillon, que a deixa, sabe do que estou falando. A mana Jéssica Giovanna quando perdeu seu TCDGAS-3 no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em 2014, por exemplo, denota a incoerência desta oposição.

Por sua vez Zeca Viana afirmou que “o ex-Metamat poderá manter o comportamento, coagindo servidores para apoiar o grupo do presidente empossado e do governador Pedro Taques”. Por acaso, mestre da piscicultura e da Viana Trading Importação e Exportação, propriedade de Pedro e Patrícia Viana, irmãos do deputado e do ex-prefeito de Primavera do Leste, Getúlio Viana, o que tem por trás desta declaração?

Acredito existirem grandes brigas e batalhas a se enfrentar. Uma é a reforma tributária, das imprescindíveis, a julgar o clamor do empresariado e da sociedade. Neste quesito, vossa excelência ganhou ‘10’ quando se pronunciou. Destarte, outras proposituras tramitando na Casa Cidadã, que tanto um como a outra sabem a valia.

O papel-mor de um deputado é legislar e fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados pelo Estado e a seus entes a devida aplicação em custeio e investimentos coletivos. Sem oposição é o mesmo que um texto sem letra, entretanto, ela deve ser coerente em todos os aspectos. A não ser que se queira usar o ‘nikname off opportunist and demagogue’ ou ainda insuflar os tetos de vidro daqueles que os tem.

Deixem o homem trabalhar (sem a eloquência petista), aliás, unamo-nos em defesa do coletivo e do bem estar social.

Ubiratan Braga é jornalista e publicitário em Cuiabá.