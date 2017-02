A cobra coral é um belo animal. Há duas espécies, ambas com brilhantes anéis de três cores, muito bem definidos. São muito parecidas visualmente, mas há uma grande diferença entre elas, uma chamada de verdadeira é extremamente venenosa, a outra, dita falsa coral, é inofensiva, mas somente os especialistas conseguem distingui-las.

O bom senso sugere que como não entendemos de cobras é melhor ficar bem longe de ambas. Aliás, essa cautela ( ficar longe de possível perigo ) trouxe o homo sapiens até aqui. Um barulho no mato pode ser o vento ou um predador, mas na dúvida é melhor correr.

Não há nada de errado em querer transformar o país em um imenso condomínio fechado onde as pessoas seriam identificadas na entrada

Antes fugir de um risco imaginário do que pagar pra ver e ser devorado por um tigre. Este texto não é um tratado sobre ofídios nem evolução das espécies, mas sim observações sobre uma estranha ave mutante, cujo topete dourado em balanço faz o papel da cauda multicolorida do pavão e o distingue das outras.

Cumprindo promessas de campanha, para surpresa de muita gente que supunha ser bravatas de candidato, Donald Trump mandou construir o muro na divisa com o México e suspender e imigração de pessoas oriundas dos países de maioria muçulmana. O que tem a ver as cobras que deixamos lá em cima com o muro do México e a discriminação aos muçulmanos? Muito.

O muro e a lei anti-imigração são necessários, na visão do Trump, porque não é possível, como no caso das corais, separar o imigrante trabalhador que busca a prosperidade do bandido ou do terrorista que têm outros planos. A prudência recomenda que na dúvida é melhor barrar os ruins, ainda que alguns bons sejam injustiçados, do que facilitar a entrada de criminosos no país.

As atitudes do poderoso presidente são, a meu ver, defensáveis. Não há nada de errado em querer transformar o país em um imenso condomínio fechado onde as pessoas seriam identificadas na entrada. Não vejo motivo para tanto espanto, nós fazemos isso todos os dias nas portarias de nossos condomínios horizontais ou verticais, na tentativa de nos livrarmos de visitantes indesejados.

Só não precisava tanta prepotência e arrogância como é o caso de obrigar o vizinho a pagar a construção da cerca. Nem é algo inusitado, o muro foi iniciado por Bill Clynton e já cobre 1/3 da fronteira com o México. O Trump é sem dúvida um extravagante pavão que pode causar estragos.

Não sei como terminará esse governo, mas com a coragem de contrariar o senso comum e chamar as coisas pelo verdadeiro nome, algo de bom pode acontecer: no mínimo vai dar uma sacudida no “politicamente correto”, bobagem inventada por seus compatriotas, que se espalhou pelo mundo. Decantados os exageros, missão que fica a cargo do tempo, pode sobrar como herança do deselegante falastrão um toque de realidade no mundo eufemístico que prospera no ocidente.

Assim, religião de matriz africana voltaria a ser umbanda ou candomblé; habitantes das florestas, indígenas; e afrodescendentes simplesmente negros. Nomes que em si não carregam nenhum demérito. E de xepa, banir o recorrente e midiático termo “empoderamento das mulheres”.

Renato de Paiva Pereira é empresário e escritor renato@hotelgranodara.com.br