Os peregrinos urbanos andam pela cidade sem perspectiva de aceitação social, por isso, tem como a última saída, buscar o equilíbrio através da fé, e segue a sua peregrinação entrando e saindo de templo em templo, mas nesses dias de indecisões, apesar de estar dentro de belas igrejas, os seus pensamentos estão sempre muito longe de Deus.

Cada pessoa, na verdade, é a única responsável pelo seu próprio viver, feliz ou infeliz, mas são enfraquecidas por serem adeptas de “crise de otimismo”

Muitos querem os resultados imediatos e quando têm alguns projetos contrariados, desistem porque querem resultados muito rápidos, e não o tendo, logo, desistem de tudo, pois não são possuidores do entendimento de que na vida as pessoas só alcançam o sucesso através do merecimento, e por isso, desistem facilmente da persistência e do trabalho árduo, e passam a viver apenas pelo suporte da casualidade, sem projetos de vida e com total insegurança nas suas decisões, passam a levar sua vida sem controle sequencial dos seus dias.

Cada pessoa, na verdade, é a única responsável pelo seu próprio viver, feliz ou infeliz, mas são enfraquecidas por serem adeptas de “crise de otimismo”, e por isso, não consegue apagar os pensamentos negativos de sua memória, esse é o caminhão para crescermos e aprendermos sobre o que é certo ou errado, e ao assumir a sensatez construtiva, edificamos a nossa vida espiritual e passamos a aceitar com humildade os resultados bons e ruins, e com certeza dias melhores virão através do merecimento.

A vida é formada por uma explosão de ideias, negativas e positivas, o importante é saber selecionar o que seja o melhor para a sua vida, insistindo nos projetos factíveis e desfazendo dos sonhos impossíveis, e principalmente buscar o caminho da paz social, aceitar e propagar o amor cristão e estar parado aceitar a ser amparado pela força da união familiar.

Wilson Carlos Fuáh é especialista em Recursos Humanos e Relações Sociais e Políticas.

Fale com o Autor: wilsonfua@gmail.com