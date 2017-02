Além das vestes diferenciadas, do terno, camisa social e gravata que deram lugar ao uniforme de presidiário, chama a atenção o corte de cabelo de políticos, assessores e empresários presos nas inúmeras fases da Operação Lava-Jato.

Personalidades como o ex-governador carioca Sérgio Cabral Filho e o megaempresário Eike Batista aparecendo na mídia com a cabeça raspada e uma postura indefesa, de alguém humilde, acusado, vem gerando polêmica.

Seria constrangedor? Humilhante? Agressão e desrespeito aos direitos humanos? O que se sabe é que a obrigatoriedade de raspar cabeça não está em lei, mas em uma normativa do Sistema Prisional Brasileiro, criada pelo Ministério da Justiça.

Pela portaria 1.191, de junho de 2008, cortar o cabelo com pente 2, raspar a barba e aparar o bigode fazem parte dos procedimentos de higienização daqueles que estão privados de liberdade.

Não foram poucas as incursões judiciais com a finalidade de proibir essa prática. Em 2014, a Defensoria Pública Federal ingressou com ação no STJ (Superior Tribunal de Justiça) contestando o procedimento. O órgão argumentou que o ato fere o respeito e a dignidade humana.

Uma medida liminar proibindo o exercício da norma chegou a ser concedida, porém foi cassada dias depois. Agora o processo tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Por enquanto, continua valendo.

Polêmicas e contestações à parte, constrangedor não seria apenas raspar a cabeça e usar aquele uniforme horrendo. Apesar de muitos argumentarem que “prisão foi feita para homens” (no sentido de seres humanos), é afrontoso, vexatório, degradante, ultrajante... ser preso e exposto como ladrão. Ou, ainda, ser conduzido de um lugar para o outro algemado ou arrastando correntes pelos pés.

Todavia, entendo que mais aviltante ainda é acordar de madrugada e passar horas, dias, meses ou anos na fila lutando por direitos que teoricamente seriam líquidos e certos e ao final ver um ente querido morrendo por falta de assistência.

E situações como essa fazem parte do cotidiano dos brasileiros pobres que recorrem os serviços públicos de saúde. Isso, sim, fere a dignidade humana.

O cabelo é o de menos, cresce, porém uma vida perdida por negligência, carência de serviços básicos, essa jamais volta.

Alecy Alves é repórter

