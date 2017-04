Neste dia 8 de abril, o meu abraço fraterno e apertado vai para a nossa linda, calorosa e acolhedora capital de Mato Grosso! Aos cuiabanos e aos que escolheram aqui para viver. Que Deus continue abençoando essa terra. Parabéns CUIABÁ!!!

Sou paranaense, um cinquentenário, morador oficial de Alta Floresta, e um apaixonado por Cuiabá, afinal de contas aqui também é a minha casa, pois é onde passo a maior parte da minha vida, desde que me elegi deputado pela primeira vez, há 27 anos.

De lá para cá, muita coisa vem mudando. Durante essas últimas três décadas, Cuiabá vem se consolidando como um dos principais pólos de desenvolvimento do Brasil. O seu povo tem um carisma de ‘tirar o chapéu’ e a receptividade é a máxima da capital. Linda, promissora, festeira, com uma culinária irresistível, onde o carro

chefe é o peixe, Cuiabá tem sim seus problemas, mas suas qualidades são maiores, ah... com certeza são!

Na capital de Mato Grosso é possível encontrar lazer e diversão sem sair da cidade

Uma quase ‘trezentona’ cheia de encanto e charme! Na capital de Mato Grosso é possível encontrar lazer e diversão sem sair da cidade. Recheada de belos parques recreativos, como o Parque das Águas, no entorno da lagoa Paiaguás, próximo a Assembleia Legislativa, e o mais recente inaugurado.

O Aquário Municipal, no tradicional Bairro do Porto, é outra riqueza. A Casa do Artesão. O Sesc Arsenal. As belas praças, os shoppings. A vida noturna é uma das mais animadas do país. E o Centro Histórico? Uma área com 13 hectares, onde estão mais de 400 imóveis. O local foi formado pelas primeiras vias urbanas da cidade, abertas a partir da descoberta de ouro, às margens do córrego da Prainha, lá pelos anos de 1722.

Enfim, são muitos os encantos da capital mato-grossense, que também revela importantes trechos de sua história por meio das igrejas católicas, onde além de símbolos da fé do seu povo, hoje fazem parte do roteiro turístico da cidade. Pontos de parada obrigatória para visitantes que desejam conhecer um pouco mais sobre a devoção do cuiabano, da cultura, arquitetura e a arte sacra local.

A Catedral Basílica Bom Jesus de Cuiabá que é quase da idade da cidade, não poderia deixar de ser citada aqui. Ela é deslumbrante, majestosa! Recentemente, viabilizei por meio de emenda parlamentar, recursos para sua reforma.

Ficam aqui os meus cumprimentos aos mais de 500 mil moradores da nossa cidade verde. Parabéns Cuiabá!. Feliz aniversário!

Romoaldo Júnior é deputado estadual pelo PMDB.