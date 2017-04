Assisti em um site renomado da capital, uma entrevista memorável com o novo procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Mauro Curvo, quando falou, dos seus projetos à frente do Ministério Público Estadual; em momento algum, mitigou com relação a temas polêmicos e recorrentes, envolvendo corrupção, peculato, malversação de dinheiro público e por ai vai.

A população brasileira não aguenta mais conviver com esse câncer chamado corrupção, que tem como epicentro os poderes públicos: Municipal, Estadual e Federal.

E, se propaga em direção as camadas menos favorecidas pela sorte, os expropriados do capital, pessoas que pagam taxas, impostos, aqueles, que sofrem com uma das maiores cargas tributárias do mundo, mesmo assim, não conseguem vê-los revertidos em ações que possam de alguma forma favorecê-los, retornados, através de serviços de qualidade para esta população tão sofrida, pois existe uma teia de corrupção engendrada nesses poderes de forma latente.

Não precisamos de um salvador da pátria e sim de pessoas que estejam imbuídas em passar e mostrar para a população que o dinheiro público é um bem inalienável.

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Mauro Curvo foi feliz em sua fala, em pontos considerados cruciais envolvendo corrupção. Com relação ao ônus da prova, que é de fundamental importância quando não há prova do determinado fato no processo. Se a prova vem aos autos, compete ao Juiz reconhecer o efeito que ela produz. Se há provas nos autos, às regras do ônus da prova são totalmente desnecessárias.

Ainda com relação a esse tema, Mauro Curvo foi enfático ao dizer “quando existir provas de envolvimento de agente público em desvio de dinheiro público tem que inverter o ônus da prova, tomar tudo dele. Tomar tudo da esposa se é mulher tirar do marido, tomar do filho, tomar de todo mundo. E ele que vá provar e, o filho e a esposa, marido que adquiriu aquilo de maneira lícita, se não for assim vamos continuar enxugando gelo”; concordo com ele em gênero número e grau, agindo dessa forma, servirá de recado às pessoas que futuramente irão assumir qualquer cargo público, que o crime não compensa.

Ele foi também perguntado, com relação ao ex-governador Silval Barbosa, preso há quase 2 anos, ele argumentou se não houvesse fundamento para mantê-lo na prisão, ele já teria sido solto, já que recorreu pedindo a liberdade por diversas vezes às instâncias superiores, sendo a ele, facultado amplo direito de defesa.

Outro ponto nevrálgico diz respeito à presunção de inocência, principio jurídico de ordem constitucional, aplicado ao direito penal, que estabelece o estado de inocência como regra em relação ao acusado da prática de infração penal, que diz “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Com relação a esse tema, ele foi categórico ao dizer “hoje a presunção de inocência do jeito que ela é aplicada pelos tribunais do nosso país, ela é igual para tudo, ela é igual a aquele cidadão que invade uma casa vazia de uma pessoa e leva alguns pertences, é igual também para aqueles que desviam milhões de reais de recursos públicos em prejuízo de toda comunidade, ela é absolutamente igual, noto que a própria convulsão da sociedade, ela vai levar a proporcionalidade de acordo com os interesses que estão envolvidos naquela situação, falando de outra maneira o que eu acredito que vai acontecer no futuro mais próximo ou mais remoto, vai se entender que uma pessoa que invade uma casa de um particular e subtrai alguns pertences ele vai fazer junção a um tipo de presunção de inocência, diferente daquele que exercendo mandato eletivo ele se aproveita do cargo do mandato e da função, para desviar dinheiro público neste caso aqui a presunção de inocência vai sofrer algumas mitigações como, por exemplo, se for comprovado tem provas e indícios robustos da participação dessa pessoa que exerce função cargo público ou mandato eletivo, no desvio de dinheiro público vai se permitir que você pegue e apreenda todo o patrimônio dele, ele que vá provar que aquilo que ele adquiriu, foi de forma honesta, aquilo que ele comprovar ter sido adquirido de forma honesta será devolvido, impede-se o ônus da prova, mais se impede o ônus da prova quando você tem a participação dele em desvio”.

Obviamente, a fala do nobre procurador-geral de Justiça, faz surgir uma luz no fim do túnel, embora saibamos, as melhorias substancias por certo só serão sentidas por nossos netos, porque, a tendência é demorar muito para que tais medidas sejam colocadas em prática, em função da morosidade nas ações de mudança em nosso país.

Pare o mundo, quero descer!

Licio Antonio Malheiros é geógrafo (liciomalheiros@yahoo.com.br)