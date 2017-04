Quem ama de verdade sabe que o amor subverte as leis da física e da matemática. O amor não se divide, multiplica-se. O filho caçula quando chega não reduz o amor pela filha mais velha.

O amor é uma força que não se dissipa no espaço-tempo, resiste à entropia e se expande como uma galáxia recém-nascida.

Claro que na complexidade dos relacionamentos humanos há situações em que uma determinada ligação amorosa chega ao fim, como uma estrela que se apaga. Não morre, porém, nunca na criatura a capacidade de amar outra vez, mais e sempre.

Hoje venho declarar meu amor por três cidades.

A barriga-verde Concórdia, que foi o meu berço e o inesquecível ambiente de uma infância feliz, jogando bola nas ruas sem calçamento, subindo em árvores, correndo solto pelos quintais da vizinhança. Trago em mim a alegria daquele piá levado e curioso que saiu do interior para descobrir o mundo.

O Rio de Janeiro que me viu crescer, onde estudei, iniciei minha vida profissional, participei das lutas políticas, me apaixonei duas vezes - pelo Flamengo e por Maria Cândida, casei e fui pai pela primeira vez.

Sempre que volto à terra carioca, deslumbro-me como turista novato, encantado pela inigualável combinação de oceano e montanhas, e acalento as vivas recordações que me trazem as suas ruas, prédios e pessoas.

Amor que se estende aos penhascos e cachoeiras da Chapada, aos corixos e lagoas pantaneiras e aos rincões mato-grossenses

E Cuiabá, que me acolheu, onde escolhi viver e trabalhar, escrever meus livros e preparar minhas aulas. Aqui construímos nossa casa, plantamos um jardim, adotamos um cão e cinco gatos e tivemos nosso segundo filho.

Aqui criamos raízes, fortes e profundas como as das mangueiras que enfeitam a cidade. Aqui fomos abraçados por novos amigos que se tornaram irmãos e família. Aqui estamos e aqui ficamos.

Esta semana fui honrado com uma nova certidão de nascimento. Fui declarado cidadão cuiabano pela Câmara Municipal, por proposta do vereador Gilberto Figueiredo.

Minha esposa, merecidamente, já tinha recebido essa homenagem seis anos antes de mim. A gratidão é muito grande, assim como a emoção. É o sentimento de quem, súbito, descobre que o seu amor secreto é correspondido.

Amor que não se cansa de apreciar o colorido do céu cuiabano no alvorecer ou pôr-do-sol. Amor pelo casario antigo do centro histórico, que tanto encantava meu pai e meu sogro quando aqui estiveram.

Amor pela história singular dos brasileiros que aqui se estabeleceram e em 298 anos de muito trabalho e fé construíram a cidade que hoje conhecemos. Orgulho pelo exemplo de Rondon. Amor pelo sotaque inconfundível, pela música, pela pintura, pela poesia de Manoel de Barros e Silva Freire. Amor pelas pescarias, pelo sabor da matrinchã, do pacu, da peraputanga e do furrundu.

Amor pela majestade dos tuiuiús, pela delicadeza dos beija-flores, pela mata do cerrado e também pelo "sol mais quente que há", cantado por Pescuma, de quem não saberia ser feliz em climas frios ou céus cinzentos.

Amor que se estende aos penhascos e cachoeiras da Chapada, aos corixos e lagoas pantaneiras e aos rincões mato-grossenses que não canso de palmilhar. Como todo amor verdadeiro, a cada momento há novas descobertas e encantamentos que o revigoram e aumentam.

Já se disse que o amor sem obras é morto. Por isso, meu compromisso de contribuir com meu trabalho e energia para o desenvolvimento sustentável e para a solução dos problemas que afligem a cidade que amo e onde vivo.

Concórdia, doce cenário de minha infância; Rio de Janeiro, maravilhoso palco de minha juventude; Cuiabá, terra abençoada, coração da América do Sul, meu lar e porto seguro, meu destino e meu futuro. A vocês, cidades queridas, declaro o meu imenso, incondicional amor.

Luiz Henrique Lima é conselheiro substituto do TCE-MT