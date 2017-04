Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou constitucional a cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) do empregador rural pessoa física, nesta quinta-feira, 30 de março, voltando atrás de sua decisão em 2011. Para o setor produtivo a volta da contribuição de 2,1% sobre a receita bruta da comercialização. Tal decisão é certamente um elemento relevante para o aumento das inadimplências.

Os produtores rurais que não vinham recolhendo o Funrural, que incide sobre o resultado de sua produção, vinham recolhendo a contribuição calculada sobre sua folha de salários, que era mais vantajoso financeiramente na maioria dos casos. Com o aumento da carga tributária e consequentemente do custo de produção, devo considerar que haverá desemprego no setor rural.

São muitas decisões políticas, que temos visto recentemente, são julgamentos baseados mais em questões extrajurídicas: tais como baixa na arrecadação, crise econômica, crise da previdência, do que efetivamente jurídicas. Juridicamente tenho convicção de que o Funrural é inconstitucional.

Já estamos colhendo os péssimos frutos da Operação Carne Fraca

Entendemos, que os produtores rurais pagarão parte da enorme dívida financeira do país, por causa da pesada interferência do Estado na condução dos negócios causou o endividamento excessivo do setor comercial e do agronegócios, pelo menos por descuido e imperícia, a ocorrência dos crimes revelados pela Operação Lava-Jato.

O fisco cobrará a conta, o não pagamento contribuição do Funrural, pode levar o produtor a ser autuado pelo fisco. Se não pagar, tanto o produtor rural como as empresas responsáveis pela retenção e recolhimento da contribuição por sub-rogação serão autuados pelo fisco.

Saliento, nós temos problemas: Soja, milho e bovinos estão com o preço caindo e isso nos preocupa. Já estamos colhendo os péssimos frutos da Operação Carne Fraca.

O produtor está numa espécie de roleta-russa em que todo o tambor está carregado, menos uma bala”, citamos o resumo de Antônio Galvan: “Vamos plantar porque não temos outra alternativa.”

Enquanto a Carta-Circular nº 3.345, distribuída pelo Banco Central, reclassificou o grau de risco dos agricultores que renegociaram dívidas rurais, tornando-os aptos a adquirir novos financiamentos, amenizava a crise, o STJ derrubou toda as paredes.

O governo garante que vai adotar os instrumentos que tem disponível, para assegurar o setor, mas pela visão jurídica que temos, alguém precisará pagar a conta, e rápido, com a safra estocada em razão dos preços e juros da produção, o setor realmente pode sair do limite.

E agora, é o momento que os empresários e agricultores precisam se prevenirem juridicamente, veremos ainda situações inusitadas pela falta de políticas públicas.

Fabianie Mattos Limoeiro é advogada e atua como Especialista em Defesas Jurídicas contra Bancos, com enfase em Reestruturação Empresarial em Cuiabá-MT.