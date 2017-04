A implementação de políticas públicas, quando elas são aplicadas com seriedade, e de forma altruísta, por certo, serão recebidas e acolhidas por toda população com ansiedade e esperança; principalmente quando estas favoreçam pessoas de menor poder aquisitivo, os expropriados do capital.

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), entre suas promessas de campanha, dá início a implementação de uma delas; talvez a mais esperada, o projeto piloto Hora Estendida, sendo usado como protótipo o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Engenheiro Oscar Amélito, localizado no bairro Real Parque.

Uma das vertentes utilizadas pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), para utilizar como protótipo o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Engenheiro Oscar Amélito, localizado no bairro Real Parque, foi sem dúvida alguma, a questão da localização.

A condição de Projeto Piloto, a referida escola, não foi feita de forma aleatória, foram levados em consideração uma série de fatores entre os quais, o econômico e social.

O trabalho dos gestores foi realizado “in loco”, visando detectar as possíveis variáveis envolvendo a escola a ser escolhida; a mais importante, diz respeito à questão da adequação do espaço físico, e que disponha de salas modernas, e material didático de qualidade, para o bom andamento das atividades lúdicas.

Este projeto futurista, e de alcance social ninimaginável, tem como premissa básica, a presença de orientadoras femininas, na referida escola piloto; das quais 82% dos responsáveis em cuidar das crianças são do sexo feminino, destas, apenas 30% com o estado civil casado.

Para acontecer à implantação do programa Hora Estendida, buscou-se o respaldo legal na Constituição Federal, que permitiu instituir no CMEI do Real Parque o redirecionamento da jornada de trabalho dos profissionais da unidade, para garantir a permanência das crianças na unidade educacional em 1h30 a mais do horário habitual.

Além da reorganização administrativa, necessário se fez a readequação dos aspectos pedagógicos de modo a propiciar à criança maior aproveitamento educacional dentro da 1h30 a mais na unidade. E o que é mais importante, tornado algo aprazível a todos.

Tenho orgulho, de no ano passado, meus netinhos João Gabriel e Maria Fernanda, terem estudado nessa instituição de ensino Municipal. Nesse período, ainda não existia o horário estendido, mesmo a assim, a mesma tinha estatus quo de Escola Particular.