Apesar da recomendação entre os cirurgiões plásticos é de preservar o umbigo durante a cirurgia de abdominoplastia que é a retirada de pele do abdômen, algumas pacienteS reclamam que ficaram sem umbigo.

Então recorrem a onfaloplastia é o nome clínico dado a cirurgia estética de correção do umbigo, que pode ser realizada por diversos motivos, inclusive por uma questão estética somente.

Muitas pessoas, especialmente mulheres, não se sentem confortáveis quando estão vestidas em algumas roupas que deixam o umbigo a mostra, bem como em trajes de banho, em praias ou piscinas.

Alguns pacientes apresentam hérnia umbilical, outros apresentam umbigos fundos ou largos, ou querem refazê-lo por terem passado pela abdominoplastia.

O umbigo é apenas uma cicatriz que o corpo tem com o corte do cordão umbilical, não tem função nenhuma, mesmo assim ele promove o equilíbrio estético do corpo, por isso muitas pessoas se incomodam com ele.

O pós-operatório para quem realiza uma cirurgia de correção estética no umbigo não apresenta muitas dificuldades para o paciente. A cirurgia pode ser feita em poucas horas, também com anestesia local e durante a recuperação é necessário que o indivíduo respeite os cuidados indicados, tais como a utilização de faixa na barriga, evitando atividades que demandem esforço físico, tais como carregar peso, por exemplo, ou como a prática de esportes, corridas, longas caminhadas e atividades que possam submeter o paciente a esforços demasiados, bem como a exposição ao sol de forma agressiva, em alta temperatura e locais como praias ou piscinas.

Benedito Figueiredo Junior é cirurgião plástico na Angiodermoplastic. CRM 4385 e RQE 1266. Email: drbeneplastica@gmail.com