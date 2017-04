Cada dia a vida nos oferece uma compensação ou às vezes uma cobrança, sobre aquilo que nos é proposto.

Assim, devemos comemorar as conquistas e aprender com as derrotas, e em momentos de reflexão dizer: aprendi muito com tudo que vivenciei hoje, o meu dia foi vitorioso.

Mas, nem tudo acontece seguindo o foco da nossa vontade, devendo estar preparados para aceitar os resultados das metas planejadas, independente destas atenderem momentaneamente as nossas expectativas, isto porque, eles vêm sempre acompanhados da possibilidade de dois resultados, que podem ser satisfatórios ou não, e que nos conferirá o prazer de estarmos vivos.

Devemos entender que o que mais nos perturba não são os fatos e os atores dos fatos, mas sim o julgamento que fazemos deles

Desta forma, não devemos assumir por antecipação os compromissos apenas com a exclusividade de obtermos êxitos, mas também estar disposto a aceitarmos as coisas com a naturalidade, deixando com que o inevitável possa ocorrer a seu tempo, respeitando a realidade e as verdades da vida, e paralelamente desenvolvendo a consciência de que os acontecimentos seguem a ordem e o curso da vida, e ocorrem em função das nossas necessidades de crescimento e evolução que nem sempre coincidem com aquilo que esperamos, desejamos e queremos, porque o inédito até pode modificar tudo.



Devemos entender que o que mais nos perturba não são os fatos e os atores dos fatos, mas sim o julgamento que fazemos deles, que provocam repercussões em nossas vidas e que apesar do impacto emocional provocado, não mudam o curso dos acontecimentos aos quais a princípio, resistimos e nos relutamos em aceitar.

Importante, contudo, é entender que em nossas vidas, precisamos saber usar as coisas que estão aos nossos alcances, e resignadamente aceitar aquilo que não podemos alterar.

Temos a nosso favor apenas a sequência dos passos em busca dos objetivos propostos, que nos proporcionarão as experiências necessárias e indispensáveis para o entendimento e assimilação dos mistérios da vida.



Devemos sempre ter confiança de que acima de nós, existe permanentemente uma força suprema e inteligente, disposta a nos auxiliar através da fé e da perseverança, e que é infinitamente superior aos nossos medos, dúvidas e inseguranças.

Wilson Carlos Fuáh é economista e especialista em Recursos Humanos e Relações Sociais e Políticas. Fale com o Autor: wilsonfua@gmail.com