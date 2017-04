2017 iniciou em uma verdadeira profusão de calor extremo por um lado e frio ao máximo por outro! Dá para entender? No Brasil e por extensão no restante do mundo as temperaturas e condições climáticas vem se movimentando para mais ou para menos de maneira difusamente complexa em ambientes naturais, antropisados, desérticos ou lacustres.

Pesquisas climatológicas nos centros especializados mundo afora confirmam que em 201 países que compõe o globo terrestre o aquecimento ambiental global se fez sentir com mais intensidade nos anos de 2015, 2016 e agora 2017 com alterações nas condições de intempéries reinantes.

De alguma maneira estes fenômenos ciclos, especialmente os fenômenos El Niñio e La Niñia, vem alterando e modificando a vida na terra com picos de temperaturas literalmente variáveis com maior ou menor agressividade nas últimas três décadas acentuando-se cada vez mais nos últimos tempos.

Com essa leitura denota-se temperatura variando de 0º; 30º; 40º; 50º Graus Célsius positivos ou negativamente em períodos de tempo relativamente curtos cronologicamente falando. Como se vê é algo que preocupa e que afeta a vida na sua essência.

Embora saibamos que este é um processo cíclico natural que ocorrem de tempo em tempo, com naturalidade. Porém, é preciso entende-los e de maneira efetiva prevenir e amenizar possíveis e previsíveis impactos.

Os centros de pesquisas climatológicas e meteorológicas dispersos pelo mundo como por exemplo, INPE-CPTEC...No Brasil; NASA, nos Estado Unidos, Alemanha, Austrália, Espanha. Continuam alertando as autoridades e gestores públicos quanto às evidências de catástrofes previsíveis e evitáveis.

Ao mesmo tempo academias no mundo inteiro detentoras de especialistas, cientistas, pesquisadores, técnicos... Apontam caminhos para evitar ou pelo menos amenizar a concretização de tais evidências. Mas pelo que se denota, falta muito para que governantes e demais gestores públicos ou privados, entendam a questão de maneira objetivamente holística, para diminuir o descompasso em curso entre teoria e prática.

Fatos ocorridos no Brasil em 2010, repetindo nos anos seguintes com calor e seca extrema no nordeste brasileiro e chuvas intensas no sul e no norte do país faz presente em 2017, ainda sobre efeito dos fenômenos em tela, preocupam e muito.

Outra questão a ser debatida, além da difusão das intempéries no mundo, a pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais é outro fator a ser encarado com mais conhecimento e responsabilidade. A falta de políticas públicas sustentáveis e planejamento real para uma sustentabilidade duradoura são necessários e urgentes.

Como se sabe a desordenada pressão antrópica sobre os ecossistemas e sobre os recursos naturais bióticos e abióticos põe a continuidade vida em perigo. De maneira aleatória ações humanas gratuitamente agressivas continuam causando impactos.

A degradação continuada da vida aliada a inércia da gestão pública cria-se um agravante a mais de alerta no mundo para a continuidade da vida.

Nesse momento de viés climáticos extremos, em que estamos vivendo em todo globo terrestre, precisamos ser mais precavidos e atentos. Em meio a essa profusão das intempéries para as regiões tropicais, o ano de 2017 começa a mostrar a cara de maneira clara com um calorão de rachar.

Então! O que fazer? O que deve ser feito! Com a palavra, autoridades e gestores públicos! Porque não?

Romildo Gonçalves é biólogo, prof. pesq. em Ciências Naturais da Ufmt/Seduc. Doutorando em Agricultura Tropical.