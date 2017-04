Não é brincadeira de mal gosto e nem 1° de Abril. Esta pérola veio da nossa Assembléia Legislativa, e foi aprovada em primeira votação.



Se já estávamos com vergonha de ser brasileiros, agora vamos ter que omitir que somos mato-grossenses.



Quem em em sã consciência poderia propor esta honraria numa época em que o Brasil está sendo passado a limpo, com denúncias e comprovações de corrupção de todos os lados e, onde o "Rei dos Ladrões" é justamente o "nosso homenageado"???

Como falar de ladrões no mundo se temos o "Pai de Todos", o Lula que você acha até no Google como o maior ladrão do Brasil?



Que brasileiro patriota poderia propor uma homenagem destas ao maior facínora do Brasil?



Eu sei,todos nós sabemos, não é somente o PT que está na berlinda, todos roubaram e torcemos para que sejam punidos.



Entramos para a história e seremos lembrados sempre por essa tosca homenagem.



E uma aberração dessa sai da Assembleia de meu Estado, a mais vergonhosa de "todas as homenagens" para nos humilhar ainda mais, para revoltar todos os brasileiros que com o seu suor produzem as riquezas deste país.



Vamos ter que conviver com esta vergonha? Bem, o nome do deputado que propôs este absurdo também é bem sugestivo.



Deputado Barranco, o que esperar do seu mandato em favor de Mato Grosso depois disto? O senhor nos envergonha e não representa os mato-grossenses que estão lutando para manter suas familias, seus empregos e negócios, depois do desastre do desgoverno do seu partido.



O Brasil esta no "barranco", sim, mas não deixaremos ir para o brejo. Encerro este desabafo me sentindo humilhado e revoltado, mas usando uma só frase: "Por eles, nada mudara em nosso País. Mas, se não votarmos mais neles, mudaremos tudo".

Vagner Giglio é empresário e cidadão mato-grossense