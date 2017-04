Linguagem é qualquer sistema de sinais, signos, símbolos, vários recursos que o ser humano utiliza-se para se comunicar. Para isso, ele recorre à linguagem verbal, empregada no dia dia. Mas, há outras linguagens que empregam diferentes meios: cinema, dança, teatro, fotografia, propaganda, música, gesto e cor são alguns destes exemplos. A linguagem que me refiro aqui é a virtual: usada na Internet, mais precisamente em Redes Sociais.

A escrita trouxe mudanças na época do seu advento, permanecendo até os dias atuais. Atualmente, grandes avanços, em vários níveis da sociedade, ocorrem devido às tecnologias de informação e comunicação. Aqui, destaca-se a Internet como incentivadora dessas alterações na forma da escrita, tendo a seguinte abordagem: a linguagem virtual utilizada pelas pessoas.

A sociedade, atualmente, está cercada de diferentes recursos tecnológicos, como aparelhos de televisão, telefone, celulares e computadores conectados à Internet, tablets entre outros. Os avanços surgem numa intensidade jamais vista em outros momentos: temos acesso a muitas informações e fontes. Nesse contexto, encontram-se os adolescentes, parte da sociedade mais familiarizada com essa realidade, uma vez que eles nascem inseridos nesse meio, diferentes dos adultos que sentem certo receio ao se adaptar ao novo.

A Internet é um dos grandes avanços da nossa comunicação. Através dela, o contato com uma infinidade de informações é possível, sendo um dos meios de comunicação que mais se expandiu no mundo. Essa nova comunicação apresenta-se como uma ferramenta indispensável no processo de ensinoaprendizagem da leitura e da escrita dos adolescentes.

O problema é “como esses adolescentes comportam-se diante dessa situação, uma vez que eles estão em constante mudança pessoal, para construção de seus valores que farão parte da personalidade deles ao longo da vida”. Esse público tem sua própria linguagem no mundo virtual e necessita de técnicas de escrita rápida para esta geração.

A dúvida é que essa linguagem virtual pode influenciar as atitudes desses adolescentes. Quando eles recorrem à Internet para se comunicar com outros, seus raciocínios ficam limitados, pois a linguagem que eles utilizam, principalmente em redes sociais, pode interferir nas suas produções na escola. Até que ponto essa influência é saudável e não surge como um empecilho no processo de aprendizagem desses alunos?

Para eles, os obstáculos podem vir das mais variadas formas. Uma delas está no interesse do aluno que procura na “web” a diversão e trabalhos escolares. A outra é que eles não desenvolveram habilidades ao usar o computador, apresentando dificuldades para a busca de sites recomendáveis para leitura. Aqueles que possuem essa habilidade dizem que “alguns sites não disponibilizam textos de qualidade e que são tantos os textos que os estudantes nem sabem selecioná-los”.

A escola, no entanto, é local de regras, normas e padrões a serem seguidos. Ela é reconhecida como formadora de cidadãos, a responsável por educar crianças e adolescentes para a vida em sociedade.