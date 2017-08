No último domingo assisti, como de costume, à missa na Igreja Padre Pio, no bairro Sudoeste, em Brasília.

Refleti muito sobre a homilia do padre Carlos, um pároco que se destaca dos demais pela lucidez como aborda as questões cotidianas, sempre recheadas de alto conteúdo filosófico.

A abordagem principal do sermão foi centrada na “fraqueza humana”. Tratou de como as pessoas costumam criticar, falar mal das outras e até condenar com extrema facilidade como se essas mesmas pessoas que denigrem a imagem não cometessem os mesmos deslizes das outras.

Um belo exemplo da fraqueza humana foi o episódio envolvendo a magistratura mato-grossense, onde apenas um juiz recebeu, no mês de julho, R$ 415.693,02 líquido de salário, segundo dados do portal da transparência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O valor bruto pago foi de R$ 503.928,79.

Um descalabro! Um deboche! Uma vergonha! Em se tratando de um juiz, que tem por função ministrar a justiça. Que tem o dever de defender a ética e recusar as vantagens indevidas.

Indevida sim, porque existe um teto constitucional fixado em R$ 33.700,00 para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, que nenhum servidor público pode ultrapassar, sem subterfúgios.

Espero que o magistrado pense no país e devolva ao erário o que foi recebido acima do teto, caso não exista uma explicação plausível, se isso for possível.

Sim! Espero que Vossa Excelência se inspire no Papa Francisco que logo no primeiro dia do pontificado, se entregou a simplicidade, desapego ao luxo e à pompa. O novo pontífice recusou regalias reservadas aos papas.

Demonstrou austeridade, do crucifixo de latão no peito à recusa de carro oficial do Vaticano. Isso se chama ética.

No caso do Judiciário brasileiro, e também incluindo o Ministério Público, os brasileiros têm visto recorrentemente pela imprensa notícias como esta do juiz mato-grossense.

A indignação é crescente. As explicações não explicam, nem justificam. Acabam desmoralizando as instituições que existem tão somente com base na consciência moral que as justificam, sua função de fazer Justiça.

Ainda mais nesse momento de crise econômica e também crise política (iniciada justamente por processos contra a corrupção).

Precisamos de um projeto nacional que uma a sociedade em torno de programas de investimento que gerem desenvolvimento, que promovam a geração de empregos e modernizem a infraestrutura.

Mesmo que com aparência legal ou regular, as notícias que colocam o Judiciário e o Ministério Público na berlinda, comprometem o futuro do país e dificultam a criação da unidade da qual o país tanto precisa neste momento.

Está na hora de respeitarmos a lei do teto salarial, sem gambiarras criadas para burlar e promover o enriquecimento antiético.

“Precisamos de uma economia iluminada pela ética, que coloque em primeiro lugar o respeito pelas pessoas e promova sociedades inclusivas, criativas e respeitosas da dignidade de todos. Caso contrário, a justiça não se pode afirmar e prosperar como um autêntico motor de desenvolvimento” (Papa Francisco).

VICENTE VUOLO é economista, cientista político e analista legislativo do Senado Federal.

vicente.vuolo10@gmail.com