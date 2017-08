Ao longo de toda a semana que passou, o Judiciário de Mato Grosso povoou toda a mídia brasileira da maneira mais negativa possível.

Passou a impressão de que é uma capitania hereditária governada sem controle. Tudo começou com a divulgação do contracheque de um magistrado que recebeu R$ 503 mil no último mês de julho.

Junto com ele mais 83 outros magistrados receberam valor igual ou diverso até o mínimo de R$ 103 mil no mesmo mês.

O juiz se defendeu dizendo que “não tô nem aí, porque é legal”. A sua defesa, correta ou não, incomodou o país inteiro e expôs o Tribunal de Justiça de Mato Grosso à opinião pública enraivecida e ao próprio Conselho Nacional de Justiça que audita os tribunais.

Também à presidência do Supremo Tribunal Federal. Incomodou muito! Desgastou muito mais o Judiciário.

O Poder Judiciário, como os demais poderes, precisa entender que a sociedade está no limite de tolerância com as corporações públicas. O episódio entrou pra crônica brasileira

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso precisou ir a Brasília explicar a generosidade mato-grossense com os seus magistrados.

O STF determinou que além de prestar contas dos salários dos magistrados de Mato Grosso, sejam auditados todos os demais tribunais por riscos da mesma repetência.

A argumentação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é corporativa. Defensora dos seus magistrados.

A explicação é de uma diferença salarial acumulada desde 2004 pela atuação de magistrados em comarcas de entrância superior à sua.

Legal é. Mas é imoral num momento em que o país está fundado e se corta recursos pras coisas mínimas ou se aumenta impostos sobre uma população arrochada.

Está na lei que regula a magistratura. Mas é uma dessas leis corporativas criadas sob pressão e aprovadas nos conchavos entre poderes pra benefício mútuo.

Extremamente corporativo, o Judiciário sempre lidou com situações semelhantes alegando as particularidades das funções exercidas pela magistratura.

Mas como fiam todas as demais categorias do serviço público: nenhuma outra tem complexidades particulares?

O episódio foi tratado de maneira corporativa e serviu pra reduzir a credibilidade do Poder Judiciário num momento em que aqui e ali magistrados mais arejados recuperam espaços junto à cidadania brasileira.

Será sempre citado como exemplo negativo. Não importa que esteja na lei dos magistrados. No inconsciente coletivo entrou como mais um péssimo exemplo do Estado brasileiro

