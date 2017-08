O deputado Eduardo Botelho elegeu-se presidente da Assembléia Legislativa no início deste ano e vem ocupando espaços crescentes muito rapidamente.

Na história recente da Casa, é preciso voltar lá na década de 1980 pra encontrar presidentes de personalidade política forte.

Mas é preciso registrar a crescente perda de conteúdo político da Assembleia, nos últimos 30 anos. Parlamentares mais paroquiais e menos estadistas ou regionalistas de fato.

Botelho tem personalidade forte e centralizadora. Predador explícito, assumiu a Assembléia Legislativa fraquíssima e toma conta da capitania rapidamente.

O início de sua trajetória lembra muito a do ex-deputado José Riva. Vindo da pequena Juara na eleição de 1994, chegou a uma Assembléia fraca. Elegeu-se primeiro-secretário sem projeto e, aparentemente, sem horizontes, na gestão do presidente Gilmar Fabris.

Completamente desvairado, Fabris deixou pra Riva tocar a Casa. Na eleição seguinte, elegeu-se presidente e, desde então, ou foi primeiro secretário, ou foi presidente, de 1995 a 2014.

Mandou no Legislativo e governou junto com todos os governadores do período. Começou por um descuido do ex-governador Dante de Oliveira.

Tendo negociado as dívidas com a União e feito a reforma fiscal do Estado, Dante não tinha dinheiro pra repassar às prefeituras.

Político de DNA, Dante negociou com Riva e Humberto Bosaipo repassar pequenos valores que esses repassariam aos prefeitos, pra não deixá-los de chapéu na mão.

Ambos seguiram a cartilha e abriram um crescente negócio municipalista, que gerou o poder paralelo da Casa nos governos seguinte de Dante, de Blairo Maggi e de Silval Barbosa. No governo Silval, Riva governou com força total.

Nos dois primeiros anos, inexperiente, o governo Pedro Taques patinou muito por falta de articulação política.

Em 2016, a luta pela RGA dos servidores públicos feriu-o perto do coração.

Em 2017, o deputado Eduardo Botelho antecipou o assunto na Assembléia e preveniu a crise. Ganhou muito poder.

De lá pra cá, vem ganhando espaços diariamente na política e no governo. Pela autoridade de mando político, ou por negociação. Bem ao estilo Riva, há 25 anos atrás.

A tal ponto, que tem dito na intimidade que arriscaria candidatura ao Senado ou ao Governo em 2018. Chegou ontem na política!

O atual vácuo de lideranças parece muito semelhante ao vácuo de 1995.

Esse tipo de liderança de oportunidade pode ser muito arriscado, porque precisará da autoridade do braço forte pra construir e manter os seus projetos, como passado recente.

Repetir a História, diz a filosofia, é sempre uma farsa...

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em Mato Grosso.

onofreribeiro@onofreribeiro. com.br

www.onofreribeiro.com.br