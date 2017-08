Em abril de 1977, o então presidente da República, general Ernesto Geisel, chamou a Brasília o governador de Mato Grosso, Garcia Neto, para comunicar-lhe que dividiria o Estado.

Como argumento principal, disse-lhe uma frase, certamente elaborada dentro da Escola Superior de Guerra, onde se pensava a filosofia dos governos militares.

Disse: "Revolvi dividir Mato Grosso porque o Estado tem tantas potencialidades que, um dia no futuro, poderão ameaçar a soberania nacional".

O próprio governador usava o slogan "Mato Grosso Estado Solução", dentro da mesma linha de pensamento.

Mesmo quer naquele momento além de esperanças pouco houvesse. Esse futuro não era visível no horizonte de curto e nem de médio prazos.

Resolvendo a atual crise política, o Brasil entrará no mapa mundial de investimentos numa série de setores; entre eles, a infraestrutura

Passados 40 anos, o secretário de Infraestrutura Marcelo Duarte Monteiro disse neste domingo, em entrevista, que "Mato Grosso é a Arábia do agronegócio".

Hoje é possível afirmar isso com rigorosa certeza. Em 40 anos, o mundo mudou e Mato Grosso deu saltos.

Nesse tempo entre as mudanças do mundo está a urbanização das populações rurais, o aumento de renda, o maior consumo de alimentos, e as mudanças climáticas afetando mais certas partes do planeta.

A partir de 2000, a China entrou no mapa mundial do consumo de alimentos.

Agora, é a vez da India com sua população próxima de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivendo em aldeias e com sucessivos acréscimos de renda.

Nos próximos anos, espera-se que a India siga o mesmo roteiro chinês: crescimento populacional e aumento da renda.

Marcelo Duarte questiona a principal questão de Mato Grosso como sendo a logística.

Isso é relevante porque poderia estar questionando a vocação de produzir alimentos. Não está. Está claramente definida. Contudo, se este não é o principal gargalo, resta mesmo a logística.

No mundo atual, as questões de logística serão resolvidas na forma de concessões ou de privatizações.

É o modelo. Depois da globalização o mundo nunca teve tantos recursos disponíveis a mais ou menos ociosos como tem hoje.

A maioria dos países confiáveis tem sua infraestrutura pronta. O Brasil será a bola da vez dos próximos 50 anos, disse há algum tempo professor da prestigiada Fundação Dom Cabral.

O que falta, porém, na visão dos estrategistas da fundação, é segurança jurídica no Brasil.

Traduzindo: resolvendo a atual crise política, o Brasil entrará no mapa mundial de investimentos numa série de setores, entre eles a infraestrutura.

E Mato Grosso terá os 10 bilhões necessários previstos por Marcelo Duarte pra resolver a sua logística e produzir todo o seu potencial.

Estamos a um passo, portanto!

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em Mato Grosso

onofreribeiro@onofreribeiro.com.br

www.onofreribeiro.com.br