O Brasil parece não aprender com o tempo. Não consegue tapar os rombos da incompetência e da politicagem com bons exemplos na contenção dos gastos públicos.

Um dos maiores absurdos da história foi anunciado como salvação da pátria: a venda do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Um escândalo! Uma aberração! A venda de um dos aeroportos mais lucrativos e movimentados da América Latina, com faturamento próximo de R$ 200 milhões, cerca de 15% do total da Infraero.

Ora, senhor Presidente, não se vende a “joia da coroa” da aviação comercial brasileira. Isto porque a privatização só faz sentido para melhorar o atendimento dos passageiros, o que não é o caso do majestoso aeroporto paulista. Não se privatiza para fazer caixa.

O que é preciso é conter o avanço do retrocesso. Falo dos abusos dos setores mais atrasados do governo como, por exemplo, a sangria de 18 estatais que geram um prejuízo de R$ 20 bilhões.

O orçamento deste ano é 22,5% superior ao desembolsado em 2016. Ou seja, um salto equivalente aos R$ 20 bilhões da proposta de ampliação da meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017.

A velha política tomou conta dessas empresas. Em 2009, o prejuízo total das 18 empresas estatais chegou a R$ 179 milhões. Em 2013, o déficit atingiu a cifra de R$ 1,8 bilhão. Agora, multiplicou-se por 10 e criminosamente chegou a R$ 18,4 bilhões.

O que é preciso é conter o avanço do retrocesso. Falo dos abusos dos setores mais atrasados do governo como, por exemplo, a sangria de 18 estatais que geram um prejuízo de R$ 20 bilhões

Ao invés de cortar o mal pela raiz, o governo prefere protelar, adotando medidas paliativas, retirando recursos da educação, da saúde, da segurança, da pesquisa e tecnologia.

O desperdício do dinheiro está contaminado o governo brasileiro. O Tribunal de Contas da União apontou a paralisação de 31 grandes obras, a fim de investigar o uso ilegal do dinheiro público, totalizando R$ 23 bilhões.

Até quando haverá essa negligência? Até quando os detentores de mandato popular irão exercer a prática ilícita dos projetos do Estado? Quando romperemos esse ciclo?

É certo que não se resolve esses problemas de um dia para outro, quer porque são problemas que estão contagiando a sociedade e o Estado há séculos, quer porque são questões complexas, que envolvem desde a educação do povo, a educação escolar, com acesso a escolas de qualidade, e a educação política, com mudança de mentalidades e formação de consciências.

A indignação é um ingrediente indispensável a essa mudança. Como já nos ensinava há muito o grande Darcy Ribeiro.

Precisamos de mais transparência dos atos e nas contas públicas. Mais decência no trato dos assuntos de interesse do povo e mais responsabilidade do povo na hora de escolher seus representantes e governantes.

Não se esquecendo nunca que o caminho é a democracia, mais democracia, muita democracia. E educação política. Trazendo os debates políticos para dentro das casas, dos lugares de lazer, para dentro das universidades e locais de trabalho. Isso não significa doutrinação política, e sim maior responsabilidade de cada um de nós nos assuntos de interesse coletivo.

Quanto mais informador estivermos e quanto mais envolvidos formos nos assuntos públicos, melhor votaremos e escolheremos, com mais propriedade iremos pressionar os poderes públicos e assim vamos mudar o que aí está.

VICENTE VUOLO é economista, cientista político e analista legislativo do Senado Federal.