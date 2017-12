A esposa do ex-governador Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, volta à prisão domiciliar. Ao conceder HC, ministro Gilmar Mendes considerou a proteção às mulheres com filhos sob seus cuidados, principalmente se o pai também está preso.

Não poderia a Turma Recursal ter estendido a todas as mães de crianças- 0-12 anos-ECA, a decisão no apagar das luzes do ano judicial e com apenas 3 dos 5 ministros da Turma?

Ou, somente os filhos de famosos e ricos tem direito a companhia da mãe? Muitos filhos de mães presas e pobres, sequer sabem quem é pai.

Gilmar Mendes suspendeu no STJ, a tramitação do inquérito no qual o governador do Paraná, Beto Richa, é investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

O processo estava na pauta do STJ para julgamento no mesmo dia: assim, uma supressão abusiva de instância judicial.

Os famosos empresários da máfia dos transportes do Rio, amigos e padrinho de casamento de uma das filhas do Ministro, também estão leves e soltos, pela terceira vez, mais uma vez com usurpação de instância pelo Ministro.

Proibiu, ainda, a condução coercitiva de investigados para a realização de interrogatórios. A decisão foi tomada de forma monocrática, no julgamento de ações apresentadas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Um juiz de Direito não pode julgar de modo torto: ao menos tem a seu favor a presunção de direito, que em falta de todos os outros fundamentos, é fundamento que supre todos os outros

Um claro recado à Lava Jato, como entendem os policiais que tocam a operação. Em geral, decisões que suspendem leis precisam do aval de seis ministros do STF, mas nesse caso Gilmar Mendes entendeu que havia relevância e urgência para decidir de forma individual.

A Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo também deram destaque à decisão. “Gilmar Mendes atende PT e OAB e proíbe conduções coercitivas”-(20/12).

Causou desconforto entre alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão liminar (provisória) do ministro. O ministro considerou que esse procedimento é inconstitucional.

É patente a contrariedade e o desconforto de vários colegas da Corte com decisões do Ministro Gilmar Mendes e suas intervenções agressivas aos colegas em Plenário, somente rebatidas pelo Ministro Barroso.

O MPF é constantemente agredido em suas falas, sem direito de resposta, pois os votos não podem ser censurados.

A avaliação feita internamente é que essa liminar deveria ser analisada imediatamente pelo plenário pelo impacto da medida. Há, ainda, uma visão de parte do STF que a liminar tem poder para esvaziar ações da Lava Jato.

E, por ser um assunto tão complexo, deveria ser tomada pelos 11 ministros da corte e não, em decisão monocrática.

Não se discute a capacidade jurídica ou a formação do ministro. Mas, sim, suas ações dentro e fora da Corte, como publicado numa revista de circulação nacional, seus negócios com Joesley Batista e seu Instituto de Direito Público - IDP, atividade não permitida a juízes, mas apenas, a docência, como atividade extrajudical; além de suas vinculações políticas que toda a mídia divulga.

Gilmar Ferreira Mendes (Diamantino/MT, 30 de dezembro de 1955) é jurista, magistrado e professor de méritos. É ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde de 2002, tendo presidido a corte entre 2008 e 2010.

Foi indicado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. É o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tem mestrado e doutorado na Alemanha, mais de 20 livros publicados e uma carreira que inclui períodos como procurador da República, nos anos 1980, e advogado-geral da União no governo FHC, de 2000 a 2002.

A questão, pois, não é intelectual, mas de atuação imparcial como juiz da Corte Suprema. É justo reconhecer que, apesar de tantas polêmicas, há uma faceta de Gilmar Mendes que agrada até mesmo grande parte da sociedade.

O ministro costuma votar de forma dita progressista em "temas morais", como drogas, casamento gay e aborto de fetos anencefálicos.

Demonstra ainda preocupação com as condições precárias dos presídios nacionais. Um aluno diz: “É um professor muito atento, muito cuidadoso, que ouve o aluno. Não vai de terno e gravata na aula. Parece outra figura, não é o ministro que está lá." (omito o nome).

Há, entretanto, uma clara divisão entre os componentes do STF, o que é perigoso para a aplicação da Justiça e da Constituição pela mais alta Corte do país.

Por coincidência ou não, as decisões mais polêmicas são tomadas quando determinados Ministros estão de plantão. Não há nenhuma justificativa jurídica, o pedido de vista de um processo cujo resultado já está em 07 a 03, como fez o ministro Tóffoli quanto ao processo do foro privilegiado.

O Instituto Ipsos realizou recentemente uma pesquisa sobre a avaliação popular de autoridades- políticos, governantes e juízes. Na lista de avaliados pelo Ipsos estão os atuais integrantes do Supremo e dentre eles, Cármen Lúcia, a presidente, Tofóli e Gilmar Mendes, este principal interlocutor do presidente Michel Temer no Tribunal.

Os três enfrentam deterioração da imagem. No STF, a pior situação é a de Gilmar Mendes: sua taxa de desaprovação subiu de 58% para 67%. Desde abril, o aumento foi ainda maior: 24 pontos porcentuais.

Apontam ainda juristas decisões duvidosas de Gilmar Mendes: proferiu diversas vezes decisões que contrariam a lei e a ordem constitucional: a soltura de Réus como José Dirceu e Eike Batista, demonstrando o descaso com o crime continuado e a obstrução à justiça que, soltos, eles representam; concede reiteradamente habeas corpus a poderosos- Daniel Dantas recebeu dele um habeas corpus num domingo, demonstra julgar com parcialidade e a favor de interesses que nem sempre coincidem com o bem comum.

Preside um TSE que envergonhou o país validando – em voto de desempate- uma chapa (Dilma/Temer) que abusou do poder econômico de forma incontestável: “absolvida por excesso de provas”, afirmou o ministro relator.

Este é o nosso ilustre matogrossense que muito nos honra em tão alta posição.

Mas, o principal dever do magistrado é honrar, defender e aplicar a Constituição Federal e as Leis, com imparcialidade, equidade e justiça. Infelizmente, não é isso que vemos no Ministro Gilmar Mendes, respeitando as opiniões em contrário.

"Um juiz de Direito não pode julgar de modo torto: ao menos tem a seu favor a presunção de direito, que em falta de todos os outros fundamentos, é fundamento que supre todos os outros." Joaquim Manuel de Macedo - escritor.

AUREMÁCIO CARVALHO é advogado em Cuiabá.