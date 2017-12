Desde o fim dos governos militares, há mais de 30 anos, parece que no Brasil democracia e corrupção andam de mãos dadas e os personagens, sejam partidos políticos, pessoas ou grupos, praticamente são os mesmos, trocam apenas de nomes, de denominações, mas o "modus operandi" continua o mesmo.

Fisiologismo, balcão de negócios, jantares, cafés da manhã, almoços, reuniões secretas, de vez em quando o estouro de mais um escândalo, os discursos, a demagogia, o uso de dinheiro sujo, fruto da roubalheira, continuam irrigando as campanhas eleitorais, ultimamente recheados com os malabarismos dos marqueteiros e marqueteiras, as encenações.

Enfim, parece que a política brasileira gira em torno da demagogia, da irresponsabilidade fiscal, da incompetência de quem é esperada ação racional, planejamento de curto, médio e longo prazos, compadresco, caciquismo, privilégios.

Tudo isso se mistura no lamaçal em que o país a cada dia mais se afunda, o sofrimento e a descrença do povo nas elites governantes e nos grandes grupos empresariais mais aumentam.

Em meio a este circo, tragédia ou tragicomédia, políticos acusados de corrupção ou mal feitos se apressam em indicar soluções para os males que eles próprios vêm protagonizando.

Até mesmo discurso moralista, de condenação de tais desvios comportamentais, éticos e morais a população brasileira tem que ouvir, como se esses indivíduos não participassem deste banquete macabro, onde a roubalheira já chegou aos limites do intolerável.

A lentidão das decisões da Justiça, principalmente dos tribunais superiores tem livrado corruptos de carteirinha da cadeia, permitindo que os mesmos continuem posando de vestais da política brasileira

Além disso, o povo tem que conviver com o cinismo de alguns governantes, políticos ou gestores, esses últimos, por eles mesmos colocados em posições de mando, comando.

Enfim, posições que facilitam a verdadeira extorsão da sociedade, seja com uma carga tributária descomunal, seja com favores a grandes grupos econômicos e empresariais, na forma de renúncia fiscal, tolerância com a sonegação desenfreada, com subsídios que tornam a concorrência econômica uma grande balela, pois a formação de cartéis, as licitações e concorrências públicas são como cartas marcadas.

Como acaba de ser trazido a público pela delação/acordo de leniência que a Odebrecht, uma das grandes corruptoras do meio empresarial brasileiro, com atuação internacional, dizendo, de forma bem clara, que durante os últimos anos, no governo de SP, capitaneado pelo "ínclito" e puro PSDB, por décadas, obras bilionárias foram feitas às custas de cartas marcadas, irrigada pelo "desconhecimento" dos governadores e dos organismos de controle, incluindo o TCE/SP, recordando-se que esses tribunais ultimamente, como em MT e Rio de Janeiro, foram desnudados por também estarem sob atuação suspeita.

Resumindo, com a morte de Tancredo, avô do ex-presidente do PSDB, senador apanhado em conversa com empresários corruptos pleiteando alguns trocados e desde então sob fogo constante, à semelhança do presidente Temer.

Ambos só escaparam de serem investigados pelo STF pelo espírito de corpo ou de porco que impera no meio político, até a atualidade nosso país tem sido marcado pelo signo da corrupção.

O Governo Sarney sofreu várias denúncias de corrupção e possibilitou a vitória de Collor, cujo governo também foi abreviado por inúmeras denúncias de corrupção, tendo sido sucedido pelo governo Itamar que abriu caminho para a volta do PMDB e a fatia deste que acabou favorecendo o tucanato, que também foi alvo de diversas denúncias de corrupção e no engavetamento das denúncias na PGR, cujo procurador-geral em alguns momentos recebeu a alcunha de engavetador-geral.

As denúncias de corrupção, o descontrole inflacionário no final do governo FHC, a explosão da dívida pública e outras mazelas mais, foram suficientes para que os eleitores derrotassem a aliança PSDB e PMDB nas urnas e abrisse caminho para a chegada do PT ao poder.

O resto desta triste e vergonhosa estória da democracia brasileira, passa pelos escândalos do mensalão, da lava jato, que diante de tanta corrupção no alto escalão da República, deve demorar várias décadas, chegou , no que o povo imagina seria o ápice da desgraça nacional com o "impeachment" de Dilma, um grande teatro armado pelo PMDB, PSDB, PP, DEM e outros partidos que já vinham mamando nas tetas do governo desde o início da era Lula/PT e acabou aprofundando de forma descarada nesta nova aliança PMDB, PSDB, DEM, PP, PTB, PPS, PR e demais partidos que comungam com tais práticas fisiológicas e apoiam um governo marcadamente corrupto.

Oxalá a nossa justiça, principalmente os tribunais superiores, de forma mais ativa o STF acordem para o caos, o lamaçal e a roubalheira que continuam caracterizando o cenário político e a gestão pública nacional e acabem de vez com esta nódoa que é o foro privilegiado, um verdadeiro manto protetor dos políticos corruptos e um grande estímulo à impunidade.

Enquanto a corrupção e a democracia andarem de mãos dadas em nosso país, vai ser difícil para o povo acreditar nas excelências de um regime que prega a ideia milenar de "governo do povo, para o povo e pelo povo", quando na verdade este é mais um chavão para que o povo continue sendo espoliado e extorquido por governantes incompetentes e corruptos.

É neste contexto que está sendo iniciada uma nova campanha eleitoral, onde algumas coisas supérfluas foram mudadas, a título de reforma política ou eleitoral, mas que vai acabar permitindo aos políticos corruptos continuarem como figuras centrais no cenário político nacional.

Tudo isto é muito triste e vergonhoso, o povo ter que escolher entre os mais ou menos corruptos, para serem seus governantes.

JUACY SILVA é professor universitário em Cuiabá, mestre em Sociologia e articulista político.

