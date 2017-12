“Quando a favela acordar, o morro todo descer no asfalto para seus direitos reivindicar, o batuque desafinado de panelas vai se calar, político pilantra vai aprender o povo respeitar(..) Educador, Sal Castro, 1933- 2013).

No dia 12/12/2017 às 18:20, visitei o Morro da Luz, ladeada de duas autoridades humanistas, que também sentem na pele o sofrimento, necessidades e tristes pelo abandono dos doentes pela droga.

Circulamos entre terrível realidades, ecossistema deveria estar preservado, lindas árvores, local em que poderia estar sendo utilizado como cartão postal e pesquisas científicas. Contudo, ciência e humano são ignorados.

Lembra-se que: vidas são prioridades das prioridades na Constituição. No Morro da Luz: mau cheiro, miséria absoluta e profunda questão social. Os cidadãos necessitam da sociedade.

Discurso do habitante: “Tia! Não fui eu(...)”. A minha estada no Morro da Luz, foi, e será para mostrar para os Poderes, o quanto eles precisam urgente de apoio, estão doentes -crack, infelizmente. Autoridades! Lembrar da Constituição e pratiquem ações. É direito do cidadão Saúde, Moradia e ecossistema equilibrado, cadê o Estado?

As imagens do Morro da Luz são devastadoras, cruelmente reais, em pleno período natalino. Quando lembramos dos prédios espelhados e chãos reluzentes dos palácios, poltronas raramente ocupadas.

O “Morro da Luz” foi tombado pelo Decreto Lei, número 870 datado de 13/12/1983, patrimônio Histórico Municipal, poderia ser considerado um cartão postal

Visitem alguns poderes, com cafés e outras ‘regalias’. Enquanto quem realmente está na miséria e doente continua esquecido.

Cadê os poderes e os Direitos Humanos nacionais e internacionais. Somente quem utiliza os hospitais públicos e transitam de transporte público conseguem visualizar a miséria em Cuiabá? Cadê o governo? O caminho do aeroporto não transita pelo Morro da Luz? Ou Centro Histórico?

Os carros blindados e trajetos não os fazem visualizar os abandonados? Onde está a leitura e tradução e mais interpretação nossa maravilhosa Constituição?

Somente é considerado alfabetizado quem sabe ler escrever e interpretar um texto? Os políticos são intelectuais?

E se alguns estabelecessem menos tempo no Poder? são detentores de estudos científicos e empíricos? Eles sabem interpretar textos, principalmente seus deveres para com os cidadãos.

Conforme Eça de Queiroz, (1845-1900) “Os políticos e as fraldas devem ser trocados frequentemente e pela mesma razão”. Lamentavelmente, cada dia mais aumenta o número de ‘barracas’, como se estas fossem suas habitações. Conforme um doente: “eu respeito todo mundo e quero ter meus direitos preservados (...) não tenho que dar explicação para ninguém”, 16 anos, diz: “gostaria de fazer tratamento”.

Eles alimentam “comidas que os irmãos da igreja trazem”. Quando pergunto se o governo oportunizasse a chance de recuperar “eu ia recuperar sim”. Em Cuiabá têm grupos de cidadãos que entregam alimentos. Nunca avistei um político.

Autoridades, despertem. Três Poderes utilizem conhecimentos, pesquisas, bem como experiências junto ao cidadão da classe “A” à “B”, para ater-se aos cidadãos das classes de “C” à “E”, resservem uns trocados da: “ajuda de custos”, “auxílios” para estarem juntamente no Morro da Luz por 30 minutos.

É relevante a revitalização do Morro da luz e recuperação dos cidadãos.

E se trocassem estabilidade de políticos no poder, teríamos políticas públicas? Cidadãos recuperados e hospitais de qualidade? Então temos esperanças que sentiremos ainda orgulho dos políticos.

Recorri ao exemplo dos servidores da Polícia Federal. Na Policia Federal- PF, tudo é cristalino, vigora a realidade tal e qual. Então na PF não existe ‘parece’, “talvez”, ou “pode ser”.

No recinto da Polícia Federal-PF, só existem tons de Ética Moral e dignidade. Assim esperamos dos políticos, tudo para os cidadãos.

