O ano de 2017 foi marcado por grandes conquistas pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), que representam incremento na defesa do interesse público, em benefício de toda a população de nosso Estado.

Entre as conquistas, se destacam as duas posses de novos procuradores, a primeira em abril e a segunda em agosto.

Outro marco importante foi a mudança para a nova sede da PGE-MT, na Avenida República do Líbano, em Cuiabá.

Outro marco foi a arrecadação fiscal da execução da dívida ativa, que alcançou patamares recordes e findamos o ano com o estrondoso sucesso do Mutirão Fiscal – REFIS.

A Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso (Apromat) se rejubila pelas conquistas da advocacia pública mato-grossense, no ano que se finda.

Hoje, são mais de R$ 33 bilhões anotados em dívida ativa e sob a administração dos procuradores do Estado, que atuam com mecanismos estratégicos para reaver os valores possíveis ao erário E por isso, vale destacar que as ampliações e renovação do quadro de procuradores do Estado foram fundamentais para dar continuidade à atuação e bom funcionamento da administração pública e atendimento eficiente e célere de toda a população.

Titular exclusivo da advocacia pública, o procurador de Estado cumpre função essencial à Justiça, como está previsto na Constituição Federal (Artigo 132), Constituição Estadual (Artigo 110) e Lei Complementar n º 111/2002, que estabelecem, de modo geral, que a atuação do procurador do Estado se direciona à defesa do interesse público e à criação, ao desenvolvimento e à execução de políticas públicas com qualidade e eficiência, por meio da mediação entre o Governo e a Lei, condição essencial do Estado Democrático de Direito.

Tanto as Constituições Federal e Estadual quanto a Lei Complementar destacam que cabe aos procuradores do Estado representar judicial e extrajudicialmente o Estado, sendo que a esses profissionais compete representar o Estado perante os Tribunais de Contas do Estado e da União, e exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Estado.

O assessoramento jurídico também implica na sugestão, por parte dos procuradores, aos representantes dos Poderes do Estado de providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes.

Outra função essencial dos procuradores, que implica reflexos na manutenção da saúde financeira do Estado é a promoção, privativamente, da inscrição e da cobrança da dívida ativa estadual, bem como a cobrança de todo e qualquer crédito tributário e não tributário, tais como taxas administrativas e multas ambientais.

Outras funções positivadas são opinar em todos os processos que impliquem alienação de bens, licitações e contratações do Estado, assim como indicar a proposição de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, e de arguição de descumprimento de preceito fundamental.

O rol de funções impostas aos Procuradores do Estado é extenso, contemplando ainda a defensa do ato ou do texto impugnado nas ações diretas de inconstitucionalidade de norma legal ou ato normativo estadual, bem como fixação de orientação jurídico-normativa que, recomendada pelo Colégio de Procuradores e homologada pelo Governador do Estado, será cogente para a Administração Pública direta e indireta.

Seguindo a lógica estabelecida pelos textos constitucionais e por lei complementar, é que os procuradores do Estado de Mato Grosso se dividem em mais de 30 áreas de trabalho, atuando a partir de todas as funções que lhe cabem exclusivamente.

Em nome da Apromat, queremos agradecer e parabenizar a atuação de cada um dos 92 procuradores do Estado de Mato Grosso, assim como expressar o desejo que possamos dar continuidade ao árduo trabalho na PGE-MT, no próximo ano de 2018.

Quanto ao mais, a Apromat continuará a exercer sua função fundamental de defesa das prerrogativas/funções dos procuradores do Estado, e, principalmente, garantindo a defesa dos interesses do cidadão na concretização de políticas públicas essenciais, tais como Saúde, Educação, Transporte e Segurança.