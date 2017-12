Diante da incansável luta em benefício dos escrivães, o Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil – Sindepojuc aproveita o ano novo para renovar o compromisso em defesa da categoria.

2017 entrou para a história dos escrivães como um ano de embates importantes para assegurar nossos direitos, conscientizando cada um sobre valores e deveres.

Entrou para a história porque a classe conseguiu reconquistar o respeito perdido há muitos anos.

Reacendeu as esperanças e elevou a autoestima dos escrivães. Hoje, esse sentimento está muito melhor, mais elevado, graças à atuação do Sindepojuc.

Com a autoestima elevada, conseguimos mobilizar e ampliar a participação dos filiados. Essa aproximação já nos rende bons frutos.

Tanto nas ações judiciais, quanto no trabalho de conscientização da classe, estivemos presentes na Capital e no interior para checar in loco e levar informações aos escrivães. Isso faz com que haja uma unidade de entendimento e de ação.

A exemplo da participação maciça à aprovação das mudanças no Estatuto do Sindicato, sem dúvida nenhuma, representa um grande avanço.

Pois, as coisas mudaram, evoluíram, éramos regidos por um estatuto de 23 anos atrás, desatualizado e, claro, não condizia mais com a nossa realidade.

Agora, o texto está de acordo com o que realmente precisamos para os próximos anos.

Isso nos enche de orgulho e aumenta a vontade de participar muito mais. Tanto é que demos outro passo importante: o início das discussões para atualizar o Estatuto da PJC.

Em parceria com os outros dois sindicatos dos servidores que compõem a PJC (delegados e investigadores) ,chegaremos ao texto que atenda as três classes. É a luta que segue em 2018!

Em relação ao Governo do Estado, acredito que vamos ter um ano novo mais tranquilo. Isto porque passou o período de turbulência e ataques aos direitos do trabalhador; há promessa do pagamento de salários em dia e a Revisão Geral Anual – RGA está regularizada.

Diferente do âmbito federal, que infelizmente, ainda seguiremos com a questão da reforma da Previdência, luta que fizemos questão de participar em Brasília, numa caravana com 250 policiais de Mato Grosso.

Em relação ao Governo do Estado, acredito que vamos ter um ano novo mais tranquilo. Isto porque passou o período de turbulência e ataques aos direitos do trabalhador

Lembrando que já houve vitória do trabalhador em conseguir adiar essa votação.

Acredito que o governo terá dificuldades para aprova-la, exatamente, por ser um ano político. Então, tudo indica que será bem mais tranquilo do que 2017.

Vamos começar o ano com as energias renovadas e o sentimento de harmonia e união para avançarmos ainda mais.

A partir de fevereiro, daremos início aos preparativos para a eleição da diretoria que vai comandar o sindicato nos próximos três anos.

Paralelo a isso, estamos em processo de liberação de documentos da Prefeitura de Cuiabá, para a construção da nova sede. Assim que conseguir daremos início à construção, a princípio da parte administrativa.

Vale ressaltar que a outra parte dependerá de arrecadação. Para isso, contamos com o engajamento de todos, incentivando os colegas a se filiarem e participando dos eventos que serão realizados para angariar fundos.

Com certeza, esse empreendimento será um marco na história do nosso sindicato.

Nosso objetivo é seguir com as ações para fortalecer e valorizar o escrivão de polícia, dando espaço no Sindepojuc, seja para orientação jurídica, homenagens, seja na luta em defesa da aprovação do sobreaviso; reforma das delegacias; aumento do efetivo; dentre outras prioridades.

O Sindepojuc quer, cada vez mais, ser o parceiro de todas as horas, para que os escrivães sigam sempre no caminho certo!

Boas Festas!

DAVI NOGUEIRA é presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária de Mato Grosso.