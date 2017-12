Neste dezembro de 2017, muitos sonhos perpassam no nosso cotidiano. Uns têm a intenção de obter uma vida melhor para seus familiares.

Estes jovens investem incansavelmente em educação, noites e feriados dedicando-se à ciência.

Tudo com pretensões de concorrer à uma vaga para um trabalho moral e ético.

Será? muitos servidores públicos estão em cargo de confiança e não adentraram pela porta de brilhante?

Os discentes frequentam as bibliotecas, algumas precárias. Conforme o romano e filósofo: Marco Túlio Cícero “Se tiveres uma biblioteca com jardim terás tudo”. (106/43aC.).

E, Castro Alves diz: “Livros ...à mão-cheia e manda o povo pensar.” (1847-1871). Os jovens têm crido que irão passar nos concursos. Assim dedicam-se à pesquisa como prioridade das prioridades.

Contudo, a realidade de muitas instituições são frágeis? Detecta-se quantos cargos são utilizados por servidores de ‘confiança’. Quantas competências aguardando concursos. Jovens que seu único partido é: moral-ética.

Deus! Gestores, vamos gerar oportunidades para estes jovens adentrar-se pela ‘porta de brilhante ‘e assim todos iguais perante à Lei, igualdade e fraternidade. Cultura é vida, o cidadão com grau de escolaridade é luzes.

Os Poderes e sociedade podem se unir para propiciar: Luzes e vida a todos cidadãos. Acreditamos nas Leis, na justiça de Deus e dos homens.

Os jovens cientistas frequentadores de bibliotecas, não balançaram bandeiras de candidatos nas avenidas, nem sequer fizeram parte de comitê de campanha. Que exista concurso por favor.

Convidamos o leitor a refletir em quem nós iremos votar e confiar.

Administrar o Estado e municípios necessitam de cidadãos que saibam lidar com valores dos impostos e que tenham também passado cristalino.

Daí então teremos: concursos, bibliotecas de qualidade e o Morro da luz repleto de cidadãos saudáveis e lendo belos livros. Assim transportando-os para o mundo da paz, sensatez e equilíbrio.

Recorro às sábias palavras do ex ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, (28/12/2017-JN- jurista/magistrado/poeta) pontuou sobre o patrimônio, diz: “(...)esse povo ladrão não tem consciência, e somente pensa duas vezes antes de perpetrar o crime quando pode tomar prejuízo financeiro. Têm que tratar esse pessoal às rédeas curtas, esse pessoal que assalta o erário.”

O Ministro ao tratar sobre ‘indulto de natal’. Então, vamos VOTAR com seriedade para obtermos Luzes.

GRACI MIRANDA OURIVES é professora de Português/Literaturas, Língua Portuguesa e Inglês/Literatura Inglesa. Especialização em História Social pela UFMT. Curso de “Prática de ensino da língua inglesa” pela USP.

