Segundo pesquisa do IBGE em 2015, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 75,5 anos, um aumento de 3 meses e 14 dias em relação á pesquisa anterior.

Isso quer dizer que com o avanço tecnológico, científico e medicinal a tendência é que vivamos mais e melhor.

Consequentemente, já vemos em nossos consultórios, em busca de tratamento odontológico funcional e até mesmo estético, uma parcela da população com idade entre 50 e 60 anos. Parcela essa que se considerava "velha" para tratar de dentes.

Sob essa perspectiva, a ortodontia (especialidade que estuda a posição dos dentes relacionado com ossos e músculos da face) tem contribuído no sentido em que possibilita tratamentos cada vez mais rápidos e indolores.

Após o exame radiográfico, fotográfico do paciente e da consulta com o ortodontista, é feito o planejamento do caso ,baseado na queixa do paciente e das considerações dos profissionais de outras áreas envolvidas no tratamento

Por exemplo, em um paciente adulto com idade acima de 50 anos, que precisa reposicionar um dente para melhor adaptação de implante odontológico, que, futuramente, ficará numa posição mais higiênica e estética.

Portanto, aquela “máxima” que aparelho ortodôntico é só para criança e adolescente não é verdade. Adultos também podem e devem usar.

É claro que cada um com suas características físicas e estruturas ósseas que vão definir qual a melhor maneira de tratar e qual tipo de aparelho deve ser usado.

Após o exame radiográfico, fotográfico do paciente e da consulta com o ortodontista, é feito o planejamento do caso ,baseado na queixa do paciente e das considerações dos profissionais de outras áreas envolvidas no tratamento.

É estimado um tempo de tratamento e explicado cada detalhe e etapa da evolução que pode levar de 12 á 24 meses de acordo com a queixa do paciente.

Enfim, o objetivo é mostrar que com um bom estudo e planejamento do caso, é possível com conforto rapidez fazer o tratamento ortodôntico no adulto, devolvendo auto estima e bem estar, para futuramente aproveitar da melhor idade.

CERVANTES CAPOROSSI JR. é especialista em Ortodontia, Dentística Restauradora e Prótese Dental, MBA em Gestão em Saúde, membro fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), da Academia Brasileira de Osseointegração (Abross) e da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral (SBRO).

ERNANI CAPOROSSI é especialista em Dentística Restauradora e Prótese Dental, MBA em Gestão em Saúde, membro fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), da Academia Brasileira de Osseointegração (Abrossi) e da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral (SBRO).