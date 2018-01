Foi anunciado o aumento da tarifa do transporte coletivo de Cuiabá de R$ 3,60 para R$ 3,85.

Aí eu pergunto: Vai ter mais qualidade? Renovação de frota? Mais linhas? Ar-condicionado em todos os veículos? Retorno dos 41 micro-ônibus para reforçar e atender a população?

Infelizmente, a resposta para essas perguntas é “não”.

Primeiro, que os empresários já deixaram claro que não vão trazer os ‘tais’ 50 ônibus novos que o prefeito Emanuel Pinheiro havia anunciado, e nem que vão reformar ou tirar de linhas os ônibus mais antigos.

Então, o que justifica esse aumento da tarifa?

A prefeitura não tem como exigir dos empresários que invistam no sistema, colocando mais veículos para atender a demanda dos usuários

Para a população, mais despesa e falta de consideração com quem depende desse transporte público para se locomover.

Em contrapartida, a Semob não libera que nós, dos micro-ônibus, voltemos a operar em Cuiabá, por conta de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público Estadual e que impede que esse veículo reforce o transporte coletivo em Cuiabá.

O promotor de Justiça Ezequiel Borges alega que não foi feito processo licitatório.

Só que as empresas de ônibus também estão trabalhando sem licitação com os contratos vencidos.

Nós que somos do micro-ônibus entramos um dia no sistema do transporte coletivo de Cuiabá, justamente porque os ônibus não eram suficientes para atender a população.

E, agora, novamente estamos sendo retirados pela Semob, que fez vista grossa às empresas e para nós, que somos meros trabalhadores, visto que a maioria tem um ou dois veículos, alegando a existência do TAC, nos é vetada.

Queremos trabalhar apenas e a população precisa do nosso serviço.

Não queremos nada mais que isso.

WILSON ALVES DA SILVA é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Público Alternativo de Passageiros do Estado de Mato Grosso (Seta-MT)