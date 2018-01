Há alguns anos não viajo mais de carro. Ficou mais fácil e mais barato de avião. Mas neste ano resolvi fazer uma volta maior. Fui de carro a Brasília e de lá à região Oeste de Minas, visitar amigos e parentes. Na volta vim direto pra Cuiabá. Impressionou-me profundamente o desenvolvimento de todas as regiões por onde passei.

O carro-chefe é a agricultura de café, de soja e milho. Vou relatar por onde passei e vi esse mesmo cenário.

Campos Altos, São Gotardo, Patos de Minas, Carmo do Paranaíba, Presidente Olegário, Araxá, Patrocínio, Coromandel, Santa Juliana, Uberlândia, Tupaciguara, Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Rondonópolis. Em todas as regiões o crescimento é muito forte. Fora do eixo das rodovias também é visível o movimento de um Brasil novo. Completamente novo.

Nasci em Minas e viajei de carro ao longo desses últimos 40 anos por todas essas regiões que citei acima. Tirando Uberlândia, todas eram cidadezinhas fracas. Cito duas: Rio Verde, em Goiás, e Rondonópolis, em Mato Grosso.

Na minha primeira passagem por elas, em 1976, eram cidadezinhas. Hoje são metrópoles de enorme desenvolvimento. Em Minas cito duas: Presidente Olegário, que era um arraial e Patos de Minas, uma cidadezinha lá pelos anos 1970. Hoje irreconhecíveis!

Existe um Brasil forte vindo com força crescente no interior e alcançando cada vez mais o litoral em busca de terras e trazendo na retaguarda indústrias, agroindústrias, comércio e serviços. Aqui tomo a liberdade de voltar no começo disso tudo: Brasília.

Em 1956 quando se começou a construção de Brasília e a transferência da capital do país para o Centro-Oeste do Brasil, havia um propósito geopolítico e espiritual. Esse tema é bem descrito pelo ex-reitor da UnB, o antropólogo Darcy Ribeiro no livro “Universidade Pra que?”, editado pela Editora da UnB e hoje esgotado. Mas tem em PDF no Google. É uma leitura fascinante. Se o leitor não conseguir envio-o scaneado, por e-mail.

O espírito de Brasília está bem contido nesse livro. No artigo de amanhã vou tratar disso pra justificar que 58 anos depois de Brasília, de fato, um Brasil novo nasceu no coração do Brasil e promete ser o verdadeiro Brasil construído por brasileiros. Continua amanhã.