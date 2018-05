O sucesso do Brasil nos mercados mundiais deu aos agricultores dos EUA um concorrente poderoso.

A expansão comercial contínua e a diversificação de mercados e produtos permanecem no centro das atividades agrícolas do Brasil que passa conquistar o vizinho norte-americano. O Canadá sinaliza aumentar os laços com o agro brasileiro e diversificar as importações, hoje mais concentradas na carne de frango.

Brasil e Canadá são grandes parceiros comerciais, e o volume comercializado ente os dois países vem registrando crescimento ano a ano, com destaque para a indústria química, setor de máquinas, material elétrico, alimentos, bebidas e minerais.

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) fundada em 1973, é uma organização independente, mantida pelo setor privado e sem fins lucrativos.

Uma proeminente congregação que reúne empresas brasileiras e canadenses operando nos principais segmentos econômicos e tem por objetivo estimular, apoiar e expandir as relações de comércio e investimentos entre empresas privadas, além de promover o intercâmbio cultural e tecnológico entre os dois países.

O agro é o tema da vez na CCBC que trabalha com foco na construção de uma ampla rede de relacionamentos, na disseminação de informações relativas ao ambiente comercial de ambos os países e na identificação de oportunidades, tendências e fornecedores de qualidade que possam contribuir para o desenvolvimento dos negócios de seus associados nas duas nações.

Ampliar as exportações e acelerar a análise canadense para abrir o mercado a produtos brasileiros, -- principalmente carnes e grãos -- é uma ação desenvolvida com intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O agro brasileiro conquista novas caminhos pela qualidade e diversidade, um importante mecanismo conector das relações internacionais ao promover o intercâmbio comercial e tecnológico entre o Brasil e o restante do globo, por meio de produtos e serviços diferenciados e inovadores.

A vitalidade da CCBC é prova da força do Brasil em que o grande líder mundial deixa de ser somente o país do norte e passa dividir destaque com o sul. Mais um mérito que vem do campo, da lavoura, e deixa o Brasil em situação de igualdade e muitas vezes superioridade no seleto mercado internacional.

PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM é advogado especialista em Direito Agrário