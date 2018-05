Soberba, segundo o Novo Dicionário Aurélio, Editora Nova Fronteira/1999 é orgulho excessivo; altivez; arrogância; presunção... Ao desenlace político que desaguará nas eleições para governador do Estado em outubro/18 não falta soberba. Este atributo que pode abreviar a carreira de políticos que insistem em não calçar as sandálias do pescador.

Aliás, parece que a história teima em se repetir. O quadro que ora se desenha se assemelha ao das eleições de 2002, onde um governador muito bem avaliado e com uma brilhante história politica se lança candidato a senador, tendo um como candidato a governador um seu fiel escudeiro.

Recusaram a entender que "o que bate em Chico também bate em Francisco". Achando-se invencíveis, em qualquer hipótese, não deram a devida atenção a antigos aliados e se lançaram numa eleição praticamente ganha que desabou num abismo.

Um governador com excelente trajetória como senador, onde granjeou prestígio que o alçou à magistratura máxima do Estado

Os aliados, insatisfeitos e cia se juntaram e apoiaram um ilustre desconhecido que venceu as eleições, em primeiro turno, tanto para governador como para os dois cargos de senador.

O quadro atual se não é igual, mas parecido com o anterior aqui abordado. Um governador com excelente trajetória como senador, onde granjeou prestígio que o alçou à magistratura máxima do Estado. Ele é tido com franco favorito a vencer as eleições de outubro, segundo pesquisas e "as bocas de Matildes". Entretanto, parece que o trato com aliados não é forte do seu temperamento pouco amistoso.

Alguns aliados aguardam os acontecimentos e outros já começam a fazer parte de um bloco de oposição que galvaniza os opositores, descontentes e desafetos de toda ordem. Se esta hoste continuar a crescer poderá haver surpresas próprias de singulares momentos históricos que faz o desenlace navegar contra todas as probabilidades para um rumo inesperado e imprevisto.

Esta guinada não será novidade nenhuma. É apenas a história que se repete por que os atores se negam a apreender as suas lições. Eleições podem ser uma morte anunciada ou uma "caixinha de surpresas". Aguardemos!

RENATO GOMES NERY é advogado em Cuiabá