Uma minoria de cidadãos está totalmente envolvida com o prazer na sua totalidade. Há juristas que estão exercendo com eficiência sua profissão, tal como servidores do Hospital Júlio Müller-HUJM.

A motivação nos faz sonhadores e planejadores de objetivos. Os médicos do HUJM assumem os pacientes. Isto causa prazer para sociedade.

Miséria é, quando alguns políticos eleitos não honram discurso de campanha. Podemos minimizar a miséria, unindo a sociedade para exigir dos eleitos.

Os políticos sentem prazer quando ganham eleição? Notar-se-á que, haverá longo período de prazer às custas dos eleitores. Políticos, trabalhem a favor da sociedade, criem momentos de prazer para todos.

Prazer é, quando o paciente no HUJM sentiu que houve cumprimento da Constituição: igualdade.

Citamos como exemplo de prazer os jogos: os atletas são influenciadores. Seria relevante que os políticos imitassem a arte de nos causar: Prazer. E, poderia ser admirável que alguns eleitos tivessem comportamentos desejáveis, com posturas de moralidade.

Os políticos poderiam evitar a miséria que nos traz sofrimento. Quantos dias da semana um político trabalha? Quantos políticos já visitaram o Hospital Universitário Júlio Müller? Prazer é, quando sentimos uma excelente equipe médica-HUJM que, atende com responsabilidade e ética.

Os pacientes quando adentram o HUJM, estão carentes de todo qualquer tipo de bem-estar, que, cruelmente os poderes lhes negaram. Mas, os médicos tentam resgatá-los, tudo para o prazer de viver.

O resgate social, é terapêutico e ilumina a sociedade e, causa prazer. Sentimos prazer quando há satisfação pessoal. Se reconhecemos um cidadão lançado na calçada, esquecido pelos poderes? Isto é miséria cultural e negação dos Direitos do cidadão.

A miséria, é o discurso na campanha política e não implantada durante o mandato. Sentiremos prazer quando houver excelentes ações para a saúde, educação, políticas públicas, segurança e ecossistema preservado.

Sejamos céleres! para unir os cidadãos em vários momentos e não só na “Copa”. Vamos unir! para exigir dos políticos que cumpram suas responsabilidades. Tudo para que possamos sentir prazer.

Políticos, nossos olhares estão exaustos de visualizar: a fome, doença e injustiças, que, nos causam desconforto: a miséria. Prazer para todos.

GRACI OURIVES DE MIRANDA é esritora.