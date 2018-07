Muitas pessoas me questionam por que o Programa de Formação em Coaching da Progrhedir não contempla horas online e por isso decidi falar um pouco sobre isso.



O Coaching no Brasil está em grande expansão e a procura por formações em Coaching Online é uma realidade, portanto, é necessário salientar os perigos da formação em Coaching à distância ou que contenha grandes cargas horárias online, pois o ideal é que a formação seja presencial, por se tratar de um trabalho com pessoas.



Você se sentira seguro em passar por um procedimento cirúrgico com um médico que fez a maior parte ou toda sua formação à distância/online?



As pesquisas mostram que muitas pessoas têm se decepcionado ao contratar o serviço de um profissional da área de Coaching e esta mesma pesquisa aponta que este fato se dá por vários fatores, em especial por:

É necessário salientar os perigos da formação em Coaching à distância ou que contenha grandes cargas horárias online, pois o ideal é que a formação seja presencial, por se tratar de um trabalho com pessoas



1 - Formação à distância



Vale lembrar que a formação à distância não é recomendada pela International Coach Federation – ICF a maior associação global de Coaches, com mais de 27 mil membros em mais de 140 países.

A ICF é o maior recurso mundial de informações e pesquisas sobre Coaching para Coaches e para organizações ou pessoas que procuram um Coach.



Pautada por um rigoroso Código de Ética, a ICF visa preservar a integridade da profissão de Coaching, estabelecendo elevados padrões de qualidade para certificação de programas independentes de treinamento em Coaching e para o credenciamento de seus associados.



2 - Técnicas equivocadas ou inabilidade do profissional ao utilizá-las



As formações à distância normalmente não proporcionam vivência na utilização das técnicas, métodos e ferramentas de Coaching e, por isso, a pessoa não adquire vivência, experiência ou não aprende como conduzir um processo de Coaching. Isso pode levá-la a abrir algumas questões emocionais no indivíduo que depois ela não tem competência ou habilidade para resolver, acarretando não só prejuízo financeiro, mas também emocional, além de não atingir o objetivo desejado, o que causa grande frustação.



A Progrhedir é uma escola de Coaching e especialista no desenvolvimento de pessoas e utiliza as melhores e mais modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano.

Oferecemos o melhor e mais completo Programa de Formação e Certificação em Coaching do Brasil, o Self and Professional Coaching Certification – SPCC. Nossa formação proporciona uma experiência única de vida e carreira, com o objetivo de formar Coaches Profissionais, capacitando pessoas e líderes a promover mudanças e evolução.



Ao realizar a formação SPCC da Progrhedir, o novo Coach estará munido de técnicas e ferramentas, tendo um diferencial competitivo de mercado, pois desenvolverá habilidades e aprimorará competências para alcançar seus resultados em um curto espaço de tempo. Estará apto a aplicar seus conhecimentos de Coaching em pessoas, equipes e organizações, tanto no âmbito profissional como no pessoal.



Além disso, este programa, com a maior carga horária presencial do país, visa ensinar uma metodologia para aumentar o nível de resultados, realização, sucesso pessoal e profissional, plenitude e felicidade, na área pessoal, nos negócios e carreira, nos relacionamentos e na qualidade de vida.



Eu acredito verdadeiramente e convido você a acreditar que, ao escolher a Formação em Coaching da Progrhedir, você estará escolhendo uma das melhores e mais completas formações em Coaching disponíveis no mercado.

ADAVILSON MATIAS CAIXETA é Empresário, Graduado em Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal de Goiás – IFGO, Graduado em Gestão de Call Center e Contact Center pela Uni-Anhanguera, Pós Graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, MBA em Gestão de Projetos pelo Instituto de Pós Graduação – IPOG, Master Coach, Especialista em Gestão de Pessoas com ênfase em Recrutamento e Seleção, Escritor, Palestrante e presidente da Progrhedir.

www.progrhedir.com.br

Contato: 65 3052-2115



E-mail: relacionamento@progrhedir.com.br