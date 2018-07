No jogo político nada mudou, ou até piorou, por que os políticos ao invés de apresentar projetos para melhoria do povo, estão preocupados com a vida do outro, estão preocupados mais em ver a vida dos outros pela janela, e as entrevistas até parece conversas de lavadeiras, ou história de vizinhas:

“Todos os dias pela manhã durante no café da manhã, a mulher falava para o marido olhar pela a janela, o marido olhava, e ela fava que os lençóis pendurados no varal da vizinha, estava muito sujos, encardidos, amarelados, e ainda julgava: ela não sabe lavar ou parece que não tem sabão. Todos os dias era a mesma coisa. Até que um dia, durante o café da manhã, ela falou para o marido, olha meu bem, como os lençóis da nossa vizinha estão brancos, ela deve ter comprado sabão.

O marido aliviado de tanto ouvir a conversa de lavadeira, respondeu:

- Hoje eu levantei mais cedo que você e lavei todos os vidros das nossas janelas que estavam muito sujos, que você deveria fazer e trabalhar mais, e não ficar preocupada com a vida da vizinha”.

Vejam que durante a campanha política esse quadro é bem representado, pois os políticos estão preocupados tanto com a vida e história dos adversários e não se preocupam com a sua própria história, e assim, por isso, que a baixaria será o tema principal nos debates para está eleição.

Em política o passado conta muito, e durante as campanhas aparecerão os textos e os vídeos apócrifos e hoje também são chamados de Fake News ou facenews, onde o indivíduo que divulga uma notícia falsa sobre alguém comete o crime de difamação, e que provocam enormes estragos pessoais ao atingido, esses atos covardes e criminosos, pois são ancorados em mentiras e fatos irreais, possibilitando a desconstruções de histórias e personalidades dos adversários.

Hoje o candidato ao invés de focar em projetos e plano de governabilidade para a sociedade carente, estão mais é preocupados com a desconstruções dos adversários, e todos os contrários, são vistos como inimigos, pois podem interromper as possibilidades de vontades futuras a serem conquistadas, e os grupos em busca de viabilizar a permanência no poder, brigam entre si até antes das convenções, e as rasteiras são aplicadas diariamente, e que se dane as ideologias partidárias, são candidatos tentando a todo custo restabelecer os projetos pessoais ou vantagens inconfessáveis que só o poder dominantes possibilita a serem conquistadas, e após a contagens dos votos a Senhora Democracia traz a tona a cara dos vencedores, e ainda dá o direito aos eleitores que erraram, corrigir nas próximas eleições.

Por isso, que a luta pelo poder virou guerra e com uso de golpes baixos, e para ganhar o poder, os políticos estão partindo para o “VALE TUDO”, mas o povo não merece assistir essas avalanches de bate boca, e fica a constatação que existem muitos políticos olhando os adversários pela janela suja da política.

WILSON CARLOS FUAH é especialista em Recursos Humanos