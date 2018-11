Sendo farmacêutico por formação, utilizei por anos a frase: se fui capaz de aprender bioquímica, então posso aprender qualquer coisa. Uma pílula motivacional para enfrentar novos desafios. Funcionou bem até conhecer o Regulamento do ICMS de Mato Grosso e as centenas de outros decretos e portarias com os quais de conectam. É insano.

Ao menos, essa percepção do sistema tributário mato-grossense não é exclusividade minha. A complexidade do ICMS e seus efeitos deletérios sobre a economia é alvo de debates desde o período eleitoral de 2014. A imagem proposta era a de um cipoal jurídico, que seria desbastado com uma proposta inovadora trazida por renomada instituição de ensino do país. A consultoria consumiu milhares de horas de trabalho dos técnicos da Sefaz e milhões de reais dos cofres públicos. O projeto do ICMS simples, isonômico, neutro, transparente e que ainda garantisse a arrecadação foi apresentado à sociedade e ninguém engoliu o remédio. Sequer foi apreciado pela Assembleia Legislativa. Tentou-se algo por meio do Decreto 380, que após um ano de apedrejamento público, foi sepultado. RIP.

Estando o leitor contextualizado, posso falar enfim do que me traz aqui. Por mais louváveis e necessárias que sejam as tentativas de racionalização de nosso sistema tributário, há que se reconhecer dois obstáculos: a indefinição quanto a reforma tributária em debate no âmbito nacional e a pressão dos grupos econômicos que se adaptaram (e lucram bastante) no atual regime. Se nós, Sefaz, reconhecermos isso, estaremos preparados para assumir o papel que a sociedade busca: o de mateiro experiente, que conhece a selva normativa e é capaz de guiar os contribuintes, com segurança e agilidade, por trilhas desconhecidas e não permitindo que se percam ou sejam engolidos pelas feras da burocracia.

Sei que isso lhe parece piegas. Benevolente ou marketing rasteiro. Mas posso lhe assegurar que a proposta possui alicerces científicos sólidos. Estudos empíricos revelam que o nível de cumprimento das obrigações tributárias distribui-se em forma de pirâmide. Na base larga encontra-se a maior parte dos contribuintes, que apuram e recolhem seus tributos na normalidade. Nesse grupo está a maior parte da arrecadação corrente do ICMS. São aqueles que já construíram suas trilhas. Esperam apenas que a Sefaz não os atrapalhe - o que já é um grande esforço.

A Sefaz pode ser parceira dos contribuintes sem rasgar o artigo 45 da Lei 7.098.

No estrato logo acima está o grande universo de empresas que, mesmo dispostas a manterem-se regulares perante o Fisco, se perdem entre os cipós. Erram frequentemente no processo de apuração ou recolhimento dos tributos, geralmente pela interpretação equivocada das normas (que muitas das vezes só fazem sentido para quem as redigiu). Até o presente, a Sefaz vem agindo de maneira exemplar, aplicando as sanções previstas no estrito cumprimento da legalidade e da impessoalidade. Porém, ignora-se a intenção do contribuinte de fazer o correto - ferindo de morte o princípio da eficiência.

Exemplifico. Aplicamos a mesma penalidade ao contribuinte estabelecido há anos que por descuido deixou de escriturar algumas poucas notas dentre centenas e à empresa de fachada de após poucos meses emitindo milhares de notas frias apenas entregou EFD zeradas. Isso é legal e impessoal. Mas jamais será eficiente ou justo. Ao primeiro, a autuação estatal pode representar grave transtorno ao seu estreito fluxo de caixa, desestabilizando até mesmo sua atividade econômica. Quando em 1966 institui-se o Código Tributário do Estado de Mato Grosso acreditava-se que isso poderia alterar o comportamento do contribuinte, trazendo-o à regularidade. Hoje está evidente que o mais provável é que seja empurrado à informalidade.

E aqui reside o cerne da questão. A Sefaz pode ser parceira dos contribuintes sem rasgar o artigo 45 da Lei 7.098. Calma. Não falo da bizarrice de trata-los como clientes. Afinal, imposto não tem esse nome à toa. Ser parceiro significa considerar sempre a boa-fé do contribuinte. Buscar distinguir o erro da fraude e tratá-los de formas distintas. Isso pode soar muito estranho aos colegas do Fisco, que tendo suas atividades plenamente vinculadas, não é oportunizada a nós o juízo de intenções. A avaliação da propensão à conformidade tributária só é válida se baseada em atitudes e não em declarações. É isso que norteia a experiências mais exitosas. Os contribuintes bem-intencionados são aqueles que promovem a autorregularização assim que oportunizado essa opção.

Trata-se de grande mudança de paradigma, afrontando a ideia atual (e um tantinho sádica) de mensurar os resultados organizacionais pelo volume de créditos constituídos e não pelo nível de regularidade dos contribuintes. Essa mudança passa pela disponibilização de um Domicílio Tributário Eletrônico tão intuitivo quanto o Gmail, de um portal do contribuinte tão eficiente quanto o da TIM (há controvérsias) e de um espaço eletrônico (talvez um app) onde pendências saneáveis possam ser realizadas de maneira fácil, sem a necessidade de autuações ineficientes ou processos administrativos intermináveis.

Recursos de informática e bases de dados não faltam à Sefaz. Exemplos a serem seguidos estão disponíveis como o Módulo Autorregularização da SEFA/MG ou o Portal e-CAC da Receita Federal. Os benefícios são claros: menor intervenção do Estado no cotidiano das empresas, redução do custo da administração tributária (dos dois lados do balcão), aumento da arrecadação espontânea e concentração dos esforços da Sefaz no combate à sonegação e às fraudes tributárias - que ocorrem de fato nos dois estratos superiores da pirâmide e que trataremos deles no futuro.

Não. O intuito não é transformar os agentes do Fisco em contabilistas das empresas - por mais digna que seja a função. O que se espera é a racionalização - enquanto a verdadeira reforma (ou seria revolução?) tributária não ocorre. É possível fazer diferente. Sermos os mateiros para que busca atravessar essa floresta burocrática, garantindo um ambiente concorrencial decente para as empresas e o incremento da arrecadação (sem aumento de alíquotas) fundamental para as entregas sociais demandadas e necessárias.

RAFAEL VIEIRA é agente de tributos estaduais