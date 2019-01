Sabe aquele momento em que você está conversando com alguém e a pessoa diz que tem uma ideia fantástica, daí você pede o que é, e ela responde que não pode falar nada pois ainda está estruturando ou está com medo que alguém a "roube"?

Sabe o que ela tem? NADA...

Ideias todos temos a todo o momento, e há quem diga que se você está tendo uma ideia, nesse momento, há mais duas pessoas ao redor do mundo tendo essa mesma ideia.

Ou seja, ideia não tem valor, pois ela dentro de um negócio é apenas o início que não anda sozinho e não tem, em 99% dos casos, valor comercial.

Além de amigos procure um mentor, alguém que já tenha tirado uma ideia do zero e a transformado em um novo negócio, ele lhe dará sacadas que farão a diferença

Quando se tem uma ideia, se faz necessário o seu compartilhamento com o maior número possível de pessoas. Isso porque, ao compartilhar, você vai entender melhor sobre o novo negócio por trás da ideia e se realmente ela é uma ideia fantástica ou não.

Eu já tive a experiência de ter aquele insight, que me fez pensar que ia me tornar um bilionário, e na semana seguinte quando fui compartilhar com um amigo, ele terminou com minha ideia fantástica com apenas uma pergunta.

Isso mostra como o compartilhamento da sua ideia pode ajudar muito no desenvolvimento do seu negócio.

Após as validações com outras pessoas, você deve partir para um MVP, que é a sigla em inglês para “Minimum Viable Product”, que significa “Mínimo Produto Viável”, em português. Se você não sabe o que é um MVP, você precisa saber, em uma pesquisa rápida na internet você vai achar uma infinidade de matérias falando sobre esse assunto. O MVP é muito importante, pois é com ele que você valida se a sua ideia pode virar um negócio. Mas isso, vamos deixar como assunto para outro artigo.

Após você ter um MVP e ele se mostrar viável, aí sim sua ideia deixa de ser uma commodity e passa a ser um negócio, mesmo que inicial.

Dica: sempre tenha um grupo de amigos em que você confia e que irá te ajudar. Compartilhe com eles as suas ideias. Além de amigos procure um mentor, alguém que já tenha tirado uma ideia do zero e a transformado em um novo negócio, ele lhe dará sacadas que farão a diferença.

Isso vai te ajudar muito a amadurecer seu cérebro para ser mais seletivo, e te ajudará a fazer análises prévias para você partir para outra linha, caso seu negócio não seja viável.

Outra dica importante: não tenha pressa. A ideia fantástica pode demorar para aparecer. Tenha calma, não desista e fique sempre exercitando seu cérebro a pensar diferente, se você ajudá-lo a pensar de outra forma, ele vai te ajudar a ter aquela sacada!

ÂNGELO OZELAME é apaixonado pelo business por trás do agronegócio, empreendedor e entusiasta de tecnologia.