A cada dia que passa, ouvirmos mais e mais pessoas de diferentes idades, condição social, credo e nível intelectual falando sobre Propósito de Vida, Missão e Mudanças. Muitas delas mudando seus relacionamentos e carreiras em busca de algo que traga mais sentido à vida, mas sem levar em conta o peso das ações.

Mudanças são necessárias, mas não precisam e nem devem envolver pesar ou sofrimento. É importante que se saiba que a verdadeira transformação ocorre do lado de dentro do Ser. O propósito de vida pode ser algo muito mais simples do que parece e ainda assim, impactar e transformar positivamente o Ser, o meio-ambiente e o mundo.

O que interessa não é o grau de esforço nem a “importância” que se dá à determinada ação, função ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas sim, o senso de verdade e integridade no cumprimento do que nos propormos a fazer.

Se uma pessoa se sente feliz e realizada por deixar uma profissão de destaque para varrer ruas, acreditando que assim está contribuindo para um mundo mais limpo, harmônico e humano, além de contribuir para o próprio crescimento, qualquer que coisa fora desta realidade se torna mera bobagem.

Mulheres que escolhem a realização profissional para só depois constituírem família, ou que decidem viver sozinhas (dentro ou fora de relacionamentos afetivos) têm a mesma importância que aquelas que optam por dedicarem a vida apenas para cuidar dos filhos. A mais valia está no propósito de vida de cada ser humano. Tudo é questão de escolha, foco e gratidão. Sentir que se está fazendo o certo!

Empresários que acreditam que o dinheiro pode transformar a vida de todos e empreendem com este foco, dividindo seus lucros com os empregados, prosperam. Gigantes da informática são exemplos desta fluidez: empregados felizes, patrões bem-sucedidos. Já os políticos que enriquecem de forma ilícita são exemplos negativos do acúmulo de capital. Mesmo livres da cadeia, não conseguem usufruir da riqueza acumulada e morrem sobre o vil metal. Tudo é questão de escolha, propósito!

Lembre-se: o amor e a verdade são primordiais à paz interior, seja qual for a sua tomada de decisão. Ninguém precisa subir o Everest pra meditar e encontrar o “próprio Eu”. A verdadeira meditação não exige lugar ou esforço, apenas entrega e verdade.

Sentir a paz, vibrar amor e ser grato por tudo são condições primordiais para que coisas boas comecem a fluir na vida de qualquer um. Não perca energia e oportunidades de impactar a si mesmo e ao mundo. Queira bem, pratique o bem e sua vibração vai se elevar refletindo paz e harmonia no outro e no Todo. Toda mudança começa dentro de você.

ALESSANDRA VIEIRA é terapeuta holística.