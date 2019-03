Está cristalino que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso-MT, Juízes e delegados, juntamente com suas equipes, atuam sem receio: avante! Deveríamos ter posturas do mundo de: viver e deixar o outro viver tal como suas vontades e necessidades. Todos merecem ser felizes à sua maneira.

Lembrando a população que temos Constituição e devemos segui-la. Os juízes e delegados estão ‘antenados’ para as necessidades da sociedade. Somos iguais perante a lei, independente da história de vida de cada um.

O Juiz Mário Roberto Kono de Oliveira, do Juizado Criminal Unificado de Cuiabá e delegacias trabalham arduamente para que a sociedade conheça seus direitos, e reine a serenidade entre a população.

Nós, sociedade, devemos assumir compromisso de exigir que alguns políticos atuem com prevenção

Dra. Ellen sempre diz: “Estamos aqui.” Isto é amor e dignidade de uma profissional. No núcleo do atendimento ao Idoso as policias sempre dizem: “estamos aqui”. Isto é profissionalismo. Todos os políticos deveriam agir assim, avante!

Devemos buscar nossos direitos através do nosso bom exemplo: união e prevenção. A sociedade tem esperanças e entrou na roda para vencer todas as turbulências. O bom policial tem uma relação amistosa com a sociedade. Segundo Dr. Roberto Amorim, Delegado da 1ª. DP, (30/01/2019). “A polícia para defender o Estado e sociedades coloca em risco seu maior patrimônio: que é a vida”. Alguns políticos precisam pensar: cidadão/vida.

O policial Rodrigo A. Andrade Nascimento, manifestou através de seu trabalho humanizado o quão é importante: posturas de maneira correta. A equipe do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT, transmitem consciência à sociedade: serenidade, sensatez e amor ao próximo. A população precisa prosseguir “Avante”! e, construir um mundo multicor permeado de união. ‘Avante’ causa-nos sentimento de libertação.

O Exército Brasileiro tem uma música em que a letra nos traz reflexão para o cotidiano brasileiro. E será através da canção que, possamos maravilhar com as iniciativas dos Juízes, delegados e equipes. Há excelentes servidores seguindo a canção, `Avante Camarada’ (compositor e interprete Luís Cília, /1967. Tal como diz a letra “Com fé suprema no coração/ Avante, sem receio (....) Marcharemos sob a luz da crença! (...)”.

O País deve ter como uma das suas prioridades apoiar agentes da lei. Então, por obrigação deveríamos reconhecer os seus trabalhos de heróis. Nós, sociedade, devemos assumir compromisso de exigir que alguns políticos atuem com prevenção. Sejamos céleres para refletir sobre as posturas dos juízes e delegados: Avante!

Será através do agir corretamente que venceremos todas as invernadas. O maior meio de evitar tragédias humanas é seguir a lei. Avante companheiros! Parabéns! Juízes, delegados, policiais e equipes.

GRACI OURIVES DE MIRANDA é professora e escritora.