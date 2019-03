O conceito de justiça é subjetivo, para alguns determinado ato praticado pelo Poder Público é justo, para outros não.

Portanto, dificilmente existirá um ordenamento completamente justo na opinião de toda a sociedade, já que o termo justiça é relativo, o que para um grupo significa justiça, para outro tampouco será.

Nesse contexto, a palavra justiça será conceituada conforme os valores e experiências de cada indivíduo, pensar em um conceito universal para justiça, me parece bastante equivocado, pois sempre terá uma parte, pelo menos na seara jurídica que entende a decisão do Poder Público como injusta para seus interesses.

Assim, conclui-se que a justiça é um valor relativo e subjetivo, depende do contexto adotado.

No âmbito da filosofia, Aristóteles foi o que possivelmente mais estudou a questão.

A sociedade regulada somente pelo valor moral e valor de justiça tem grande possibilidade de ser levada ao fim, o que é moral e justo para uns não será para outros

Em sua concepção uma ação injusta é a que infringe a lei e o justo consequentemente é o que está de acordo com a lei. Nesse sentido o aludido filósofo afirma que existem leis boas e leis más, as primeiras são bem elaboradas já as segundas foram elaboradas com pressa e falta de atenção, portanto não são boas e tampouco conseguem a plena satisfação social.

De fato a moral e o direito devem caminhar juntos, pois existe um ponto de contato em que se completam.

Assim também é o valor de justiça, de modo que os legisladores devem reduzir ao máximo os possíveis equívocos na elaboração dos textos de lei ou a prática de um determinado ato administrativo. Uma forma da eficácia social realmente ser efetiva é observar o valor moral e buscar sempre ser justo e imparcial, com o ensejo de resultar no bem-estar social.

Da mesma forma, cabe ao Poder Público também adequar a legislação e se curvar ao entendimento proferido pelo Poder Judiciário, o qual tem o papel de interpretar o ato da administração com base na Constituição Federal.

Destarte, se o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma norma qualquer, cabe tanto ao Poder Executivo, como também o Poder Legislativo se adequar a interpretação efetivada pelo Poder Judiciário.

E como exemplo mais recente, se o STF declarou que a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios é inconstitucional, então cabe aos demais Poderes fazerem os devidos ajustes legislativos para cumprirem o entendimento proferido pela mais alta Corte do País, sob pena de potencializar o sentimento de inequívoca injustiça.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN é advogado, consultor jurídico tributário e professor em Direito Tributário.