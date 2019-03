"Ave! A ti Cuiabá , terra boa e altaneira!

Que te importa dos maus a fúria transitória

Se podes orgulhar a pátria Brasileira

Ostentando imortal-um passado de glória"

Cuiabá- Rubens de Mendonça

Inicio fazendo um questionamento a todos os leitores: que motivos temos verdadeiramente para comemorar os 300 anos de Cuiabá? Fazendo uma comparação é a mesma coisa que fazer uma festa de aniversário, sem a presença do aniversariante. Explico. Festejar o aniversário de Cuiabá e se esquecer do Centro Histórico – Célula Mater na expressão de D. Aquino Correa – é no mínimo, incoerente, desrespeitoso e incongruente com uma festa de aniversário. O Centro Histórico é o núcleo central, berço primitivo das primeiras ações da cidade é aí, o eixo central.

Mas, do que está a se falar? Do abandono à própria sorte do Centro Histórico cuiabano. Vítima do descaso das autoridades, o berço está relegado aos drogados que por lá perambulam. Com a droga vem os furtos para alimentar o vício, os cabarés, as casas de jogos de azar e toda a sorte de criminalidade que se proliferam na ausência do poder público. Uma visão de terra arrasada sem segurança pública e taperas despencando: nem proteção nem preservação. Nada. Um círculo vicioso onde grassa o crime. O cidadão de bem sofrendo os assaltos e o patrimônio histórico-cultural desmoronando.

Os viciados compram a droga no Beco do Candeeiro e a consomem no Morro da Luz. Ao retornarem para a via pública se sentem liberados para novos furtos, espantando transeuntes que fogem do Centro Histórico. O antigo centro comercial cada vez mais prejudicado e definhando porque o comércio evade para outros lugares mais seguros para se estabelecer. Os imóveis que ainda sobrevivem – à duras custas de quem os preservou – vão se transformado em catacumbas de uma história que sucumbe com a negligencia do poder público.

Faço referência, novamente, ao Beco do Candeeiro e ao do Morro da Luz. De uma antiga paisagem urbana de folguedos e espaço ambiental de primeira grandeza foram transformados em ambientes deteriorados de violência e extrema perplexidade. O recente desmoronamento do casarão de Avelino de Siqueira, na Rua de Baixo, mais conhecido como Livraria Pepe, é mais um testemunho de que patrimônio histórico-cultural só existe no papel, outra casa no mesmo Beco do Candeeiro também esta no mesmo caminho, foi para o chão a Casa de Bembém como também tantos exemplos de nossa arquitetura de antanho. Para o espanto de todos nós, nos mandatos de Prefeito e Governador, nascidos em terras cuiabanas só se viu o desprezo e o descaso com o Centro Histórico.

Cuiabanos ou não a preservação do patrimônio histórico-cultural se enquadra nas competências comuns da Constituição da República de 1988 em seu art. 23. Portanto é mandamento constitucional e dever do Estado Brasileiro. Não é o caso de nós cuiabanos e brasileiros estarmos lamuriando e humilhando perante as autoridades constituídas. Chega a ser vexatória a situação da sociedade estar a reclamar pela inercia e incompetencia de todos os gestores públicos no âmbito da União, Estado e Município. De se notar no caso presente a evidente falta de vontade política e sem a mínima noção da importância da história de um povo perante seus representantes.

Um olhar sobre o Pelourinho, da Bahia, nota-se que a restauração do Centro Histórico de Salvador foi fundamental para a criação de espaços culturais, livrarias restaurantes, bares temáticos e galerias de arte, todos com grande impacto na geração de empregos e renda, aliados ao aumento de arrecadação de impostos para os próprios entes públicos. Em Cuiabá essa política além de fortalecer o Centro Histórico se coloca como uma atração turística, como acontece nos Estados Unidos e de muitos países europeus. São locais com grande demanda por parte de turistas, sem falar do aspecto cultural de sua preservação para as futuras gerações, porque um povo sem passado tem seu futuro ameaçado. Como dizia o grande Rubens de Mendonça, em seu poema Cuiabá, nossa terra ostenta imortal passado de glória. É a nossa raiz que temos o dever legal, moral, sentimental de preservar.

Temos que agir com maior veemência e cobrar durante os processos eleitorais, escolhendo candidatos com propostas para o nosso Centro Histórico. Esse é o caminho de todos os povos desenvolvidos. Está na imprensa matéria que relata diversas formas de comemorações para os 300 anos. Shows, inaugurações de relógios de rua, e tantas outras que se remetem a data comemorativa. Contudo chega a ser risível o projeto para um Shopping Center, durante todo o mês de abril. Os convites nas redes sociais dão conta um “verdadeiro resgate da nossa história, nossa cultura... com uma casa cuiabana cenográfica”. No mesmo estilo do cenário de madeirite com desenhos de fachadas como aquela da Orla do Porto. Preferem cenografia a se debruçar sobre a realidade histórica existente. Contudo esse trabalho não é imediato nem midiático, o que chega mesmo ao conceito de patético.

Pobre Centro Histórico. Mas sou um otimista, acredito que ainda há uma esperança. Ela se chama: povo cuiabano. Só depende de nós, da nossa união, da nossa pressão, porque se não no futuro o Centro Histórico será apenas um cenário de madeirite ou quem sabe a casa cuiabana cenográfica instalada em Shopping Center. Sem a preservação do conjunto histórico tombado só realmente restarão cenários cenográficos.

Que sirva este texto para exortar a sociedade cuiabana, a nossa cuiabanidade, nossa cuiabania para que se levante, unida, em defesa de nossa verdadeira história, lembrando mais uma vez, o inigualável Rubens de Mendonça”

"Que te importa dos maus a fúria transitória,

Se podes orgulhar a Pátria Brasileira

Ostentando imortal um passado de Glória"

RENATO RAMOS CALHAO é advogado em Cuiabá.