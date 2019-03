Ao longo dos anos, o trabalho dos cirurgiões-dentistas em Mato Grosso tem sido cada vez mais valorizado. Isso é resultado de um trabalho incessante, iniciado há alguns anos, que mudou o panorama de vários aspectos de nossa atividade, nos fortalecendo enquanto profissionais, tanto perante a sociedade quanto ao Poder Público. Isso só foi possível pela união e participação de profissionais de todo o estado nas gestões do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT).

Representar toda uma categoria de profissionais e assegurar que esta atividade tenha o respeito que merece é, sem dúvida, uma imensa responsabilidade. Responsabilidade esta que só pode ser assumida por quem tem experiência, preparo e determinação para enfrentar todos os obstáculos que surgem, todos os desafios que nos são colocados. É um trabalho que demanda muita dedicação, em nome do fortalecimento de todos nós.

E o fortalecimento passa por ampliar a atuação do Conselho no interior de Mato Grosso. A nossa chapa, inclusive, é a única que tem membros que vivem e atuam no interior. Até o final da gestão, a ideia é que o CRO-MT tenha um representante em cada cidade, um profissional que estará caminhando com a gestão, fortalecendo ainda mais o nosso trabalho.

Se queremos ampliar a atuação no interior, também é nosso desejo combater uma série de ilegalidades, como a cobrança da licença ambiental, que hoje é feita sem nenhuma regulação e apenas prejudica os cirurgiões-dentistas. Também vamos seguir combatendo a abertura indiscriminada de cursos, evitando assim que se formem profissionais despreparados e executar uma forte fiscalização nos cursos de especialização.

No campo das relações de trabalho, nossa busca será por melhorar a remuneração dos serviços prestados aos convênios odontológicos. Remuneração justa e valorização serão nossas diretrizes neste trabalho. Mais receitas para os profissionais e menos despesas estão no nosso horizonte, como já foi demonstrado no aspecto administrativo. Temos hoje as contas saneadas e há três anos não há aumento de anuidade, prova inequívoca de que é possível trabalhar e colher bons resultados sem onerar os profissionais.

Em nível nacional, pretendemos ampliar nossa participação junto ao Conselho Federal de Odontologia (CFO), sem nos esquecer que pela primeira vez teremos um representante de Mato Grosso na diretoria da entidade, o que nos aproxima ainda mais, sobretudo na execução de um trabalho que vise a modernização do código de ética odontológico.

Estamos próximos de mais uma eleição para o Conselho. Cada profissional terá a oportunidade de escolher a direção que seguiremos enquanto categoria. Que, ao fazer o seu voto, você leve em consideração quem já fez pelo Conselho, quem tem preparo para seguir fazendo e dedicação para sermos ainda mais.

SANDRO STEFANINI é cirurgião-dentistae candidato a presidente do CRO/MT pela Chapa 01