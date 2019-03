O que é vida? Do latim vita, é um conceito muito amplo e admite diversas definições: Pode-se referir a um processo em curso do qual os seres vivos são uma parte. Ou, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Ou a condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. Ou aquilo que faz com que um ser vivo esteja vivo. Metafisicamente a vida é um processo contínuo de relacionamentos.

Na prática a origem da vida ainda continua sendo uma das questões que mais intriga a humanidade, e pesquisadores, embora pesquisada por cientistas, estudiosos, e renomados pesquisadores, abordada por pensadores há milênio ainda assim, não foi possível desvendá-la, decifrá-la. Isso é bom, aliás isto é muito bom! Eis o mistério.

Nesse ínterim a origem e evolução da vida vem se sustentando nas interações: Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Nitrogênio, Enxofre... Denominados coletivamente como elementos biogênicos "geradores de vida", tendo em sua sustentabilidade os elementos químicos mais abundantes livremente no universo.

Ao interagir em reações físico-químicas, biológicas e bioquímicas com temperaturas reinantes no ambiente natural permitindo a existência da água em estado líquido, criam-se assim conceitos fundamentais de habitabilidade planetária em zonas e ambientes diversos permissíveis a evolução da vida.

Sobre tais questionamentos ainda pairam dúvidas e muitas, sobre esse pensar de duas uma: Ou a vida se formou aqui, a partir dos elementos químicos que deram origem ao nosso planeta "Geração espontânea", ou a vida veio de fora do espaço sideral "Panspermia", eis a questão?

Como se sabe a cerca de seiscentos milhões de anos atrás, na era pré-cambriana houve uma explosão de vida no ambiente, seres unicelulares se transformaram em seres pluricelulares, Inter e intercruzando numa miríade de vidas com forma diferentes.

No livro a "origem das espécies", Charles Darwin, apresenta evidências abundantes da evolução da vida e seu dinâmico processo evolutivo. Mostrando que a diversidade biológica é resultado literalmente de um processo de descendência. Espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais, como os galhos de uma grande árvore, a árvore da vida.

Como se sabe a explosão cambriana gerou debates científicos extensos e intensos. O aparecimento rápido de fósseis na "Strata Primordial", foi notado já no século 19, e Charles Darwin, via-o como uma das principais objeções que poderia ser feita contra sua teoria da evolução pela seleção natural.

A complexidade da fauna cambriana, que parece abrupta e vir de lugar algum, está centralizada em três pontos chaves: se houve realmente uma diversificação em massa de organismos complexos sobre um período relativamente curto de tempo durante o início do período cambriano: o que poderia ter causado esta mudança rápida? E o que isso iria implicar sobre a origem e evolução dos animais?

A interpretação de tais processos não são fácies devido a uma quantia limitada de evidências baseadas principalmente em registro fóssil incompleto e assinaturas químicas deixadas em rochas cambrianas.

No entanto, o aparecimento relativamente rápido, em um período de tempo em que aparecem phylos importantes conforme encontrado no registro fóssil, acompanhado por uma grande diversificação de outros organismos, incluindo animais fito planctos, e calcimicróbios, intriga, não? porém, não deixa de ser interessante!

Se até cerca de quinhentos e oitenta milhões de anos atrás a maioria dos organismos eram simples, compostos apenas de células individuais, ocasionalmente organizadas em colônias. De setenta a oitenta milhões de anos para cá esses organismos aceleraram seu desenvolvimento de forma impressionante conforme definido em termos de relação entre origem, evolução e extinção das espécies, permeando a sua diversidade da vida com a realidade contemporânea.

Este é só o começo de uma grande e longa história da vida no planeta terra. Que tal refletirmos juntos, sobre a questão?

ROMILDO GONÇALVES é biólogo e professor pesquisador da UFMT/Seduc