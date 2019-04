Cuiabá completa hoje seus 300 anos a escrever uma existência de sacrifícios, de lutas e de vitórias.

Homenageamos nesta data os seus filhos, que aqui nestes distantes rincões por tantos anos esquecidos mantiveram na rusticidade de suas instalações, no heroísmo da sua solidão, na coragem da sua participação nas lutas contra os estrangeiros, a nacionalidade brasileira.

Queremos nesta data justamente palmear estes heróis que não viveram para ver a pujante metrópole em que se transformou a cidade por quem tantos lutaram, tantos morreram e tantos se isolaram da própria civilização.

Nada há de nos levar ao desânimo hoje, por maiores que sejam as dificuldades que atravessamos

A esses bravos homens que no meio da pior das solidões, que é a solidão do abandono, que na sua intrepidez desenharam a grandeza territorial do nosso País, homens que a história venera e tantos outros de quem até a história jamais se lembrou, a todos esses homens rendemos as nossas homenagens.

A imensa dificuldade que lhes assolavam a vida, a solidão, as doenças, as guerras e os percalços do isolacionismo não os abateram, mas pelo contrário, avivaram a sua gigantesca força de vontade que acabou por nos legar esta terra sacrossanta.

Nada há de nos levar ao desânimo hoje, por maiores que sejam as dificuldades que atravessamos, mas, sim, na verdade estas serão as grandes impulsionadoras de nossa força de vontade para que lutemos sem esmorecimento para contemplar Cuiabá crescendo altiva, pujante com plena paz e justiça social.

TEÓCLES MACIEL é advogado, foi deputado estadual (86/90) pelo extinto PFL e prefeito de Barão de Melgaço (76/81) pela Arena.