Dentro de poucas semanas terá início a campanha de vacinação contra a gripe em todo o País. Sabendo da importância dessa imunização, cabe-nos alertar para a relevância do ato de se vacinar. A vacina contra a gripe protege a população contra as formas graves de infecção provocadas pelo vírus Influenza, como a pneumonia.

Tomar vacina também é a melhor maneira de se proteger de doenças consideradas graves como a meningite, a poliomielite, febre amarela e o sarampo, cujos casos, antes erradicados, reapareceram justamente pela falta de vacinação de muitos indivíduos. O Ministério da Saúde antecipou o início da campanha contra a gripe no estado do Amazonas e anunciou que o Brasil deve perder em breve o certificado de país livre do sarampo depois de três anos.

Em casos específicos, as consequências da falta de vacinação se traduzem em sequelas físicas, mentais

Lamentável, mas talvez necessário para que as autoridades criem meios de controlar e estímulos à vacinação continuada. Os boatos de que vacina faz mal reduz a cobertura e coloca sob risco especialmente as pessoas com perfil fragilizado no grupo prioritário, tal como as crianças menores de cinco anos, os idosos e os portadores de doenças crônicas.

Ministério e Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios devem estar unidos num trabalho de continuidade da oferta de serviços de vacinação e de monitoramente das fake news. Importante ainda intensificar as campanhas de informação e de conscientização com envolvimento multidisplicar de todas as áreas da saúde.

Afinal, em casos específicos, as consequências da falta de vacinação se traduzem em sequelas físicas, mentais, que prejudicam ou limitam a vida da vítima, oneram a saúde pública ao prolongar a necessidade de tratamentos e de terapias ou pode até levar à morte. Prova de que é mais seguro e barato para todos tomar vacinas.

RENATO PEDREIRO MIGUEL é presidente do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região.