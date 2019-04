Houve um tempo em que a palavra do político era sagrada. O respeito por ele era absoluto. Um simples aperto de mão era o suficiente para celebrar um acordo político ou, até mesmo, assegurar que a promessa de campanha para grandes obras seria cumprida. Afinal, palavra empenhada era palavra cumprida.

Um belo exemplo de palavra de político honrada foi de Juscelino Kubitscheck. Durante a campanha presidencial, JK foi indagado por Antônio Soares Neto – pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer durante uma solenidade no Senado Federal - num comício na cidade de Jataí, no interior de Goiás, sobre a construção de Brasília.

O episódio ocorreu em 4 de abril de 1955. Por causa de uma forte chuva, o evento da campanha política precisou ser improvisado no barracão de uma oficina mecânica. O palanque usado por JK foi a carroceria de um caminhão quebrado. A pequena distância, entre ambos, facilitou que Antônio Soares fizesse o questionamento. Em seu discurso, JK respondeu: “Acabo de prometer que cumprirei, na íntegra, a Constituição, e não vejo razão por que esse dispositivo seja ignorado. Se for eleito, construirei a nova capital e farei a mudança da sede do governo”.

A falta de caráter é característica de políticos com baixa consciência moral, sem educação política, uma vez que esses políticos não objetivam melhorar, pelo menos não sinceramente.

Brasília foi construída em apenas 4 anos e o Brasil deixou de ser apenas o país da faixa do litoral. Deveria ser assim sempre. Mas, não é o que acontece em nossos dias. A maioria das obras começam e não terminam. E quando terminam, são malfeitas. Escolas, hospitais, VLT’s, ferrovias, viadutos, estádios, centros-olímpicos, usinas, obras inacabadas espalhadas pelo país mostram o porque dezenas de políticos estão na cadeia por desvio do erário.

É bom que se diga, que as falhas são características naturais do ser humano. Errar faz parte do desenvolvimento e é graças aos erros que muitas de nossas aprendizagens, e mesmo evolução como pessoas, acontece. Mas, errar de forma proposital é o que chamamos de falta de caráter. Ela é percebida quando erramos repetidamente com os outros, causando prejuízos à sociedade, e ferindo sentimentos por meio de manipulações e mentiras.

Afinal, que tipo de político queremos em nossa sociedade? O mau caráter, quem demonstra maldade ou qualidades negativas, sem escrúpulo, que engana as pessoas sem o menor constrangimento. Ou o bom caráter, de boa índole, qualidade e firmeza de atitudes.

O filósofo grego, pré-socrático, antes da era cristã, Demócrito, avançou sobre o conceito de um universo finito, onde há muitos outros mundos na terra. É de sua autoria a frase: “o caráter de um homem faz seu destino”.

Para evitar o desvio de caráter, uma das principais preocupações que devemos ter nos dias de hoje é a formação do caráter de nossos filhos. Num mundo em que os comportamentos antiéticos e imorais são apresentados nos noticiários e vivenciados diariamente, formar cidadãos de bem e com valores sólidos é um dos grandes desafios do Brasil.

A família exerce um papel importantíssimo na formação do caráter da criança, que começa a ser desenvolvido nos primeiros anos de vida. O caráter está diretamente interligado ao modo de pensar, sentir ou reagir de uma criança. Na fase da adolescência, é imprescindível, também, esse acompanhamento. É com a repetição de bons hábitos nas relações afetivas entre pai e filho, é que construiremos cidadãos de bom caráter.

Pensar corretamente a sociedade ajuda a transformá-la. Com ética todos ganham. Com mentira e enganação, uns ganham e a maioria perde. Pense nisso e reflita olhando para seus filhos e sua família. Sei que você vai concordar comigo.

VICENTE VUOLO é economista e cientista político.