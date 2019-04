Em 1972 visitei Cuiabá pela primeira vez, em 1979, então com 13 anos mudei com minha família para cá. Paixão a primeira vista nesta terra tão hospitaleira. Nesta época comecei a construir minha história na capital mato-grossense e amizades que duram até hoje. História essa de alegrias, muito esforço, expectativas com o futuro e que continua até hoje. Aqui eu colhi e ainda colho os frutos de muito trabalho, semeei grandes amizades, construí e fortifiquei o meu bem mais precioso, minha família.

Terra de Rubens de Mendonça, de Dante de Oliveira, do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, de Liu Arruda, de Silva Freira, de Ana Maria do Couto e de Jejé de Oyá. A segunda capital do Estado foi cenário de batalhas, abrigou guerreiros e prosperou.

300 anos depois vemos o reflexo de um longo caminho percorrido. Ruas históricas, berço dos rios e arquitetura tipicamente colonial. Os embalos da dança, os aromas dos pratos e a beleza de um ecossistema diversificado e rico. Migrantes de todos os cantos se tornam de tchapa e cruz.

Que nos próximos anos nossa cidade progrida, mesmo com a falta de gestão e planejamento. Somos a porta de entrada dos biomas do Cerrado, Pantanal, Amazônia e Araguaia, temos que despertar a indústria do turismo, trazer brasileiros e estrangeiros para conhecerem nossas belezas naturais e nossa hospitalidade. Valorizar a prestação de serviços nas áreas de educação, saúde, compras e lazer. Tornar-se o polo regional nessas espacialidades. Valorizar por inteiro nossos cidadãos.

Todos nós clamamos por igualdade de oportunidades, por melhorias em transportes públicos, na segurança, educação e principalmente na saúde. Nós rogamos por uma cidade mais limpa, onde cada um saiba o seu dever, o seu direito e respeite isso da mesma forma.

Para o aniversário de nossa cidade, peço que não desacreditem de pessoas do bem, que queiram fazer a diferença e busquem diariamente o engrandecimento da nossa Cidade Verde.

Por Cuiabá, meu agradecimento e minha admiração.

Parabéns, minha Cuiabá!

JUNIOR MACAGNAM é empresário em Cuiabá e integrante do Livres.