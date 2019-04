Diferente do que muitos pesam, a Mesa Quântica Estelar não é uma ferramenta de adivinhação ou previsão de futuro, mas uma técnica com origem na física quântica que conta com diversos símbolos e gráficos da geometria Sagrada para a emissão de frequências de cura e pronto restabelecimento da saúde física, energética e psíquica do indivíduo. Ela atua sob a orientação direta dos comandos Ashtar, Santa Esmeralda, Aldebaran, Temporal e do Arcanjo Miguel para resgatar a harmonia, o equilíbrio e o fortalecimento interior.

Através da Radiestesia o terapeuta mensura as frequências e a energia de pessoas, animais e ambientes para limpeza e harmonização. Nos seres vivos, a ferramenta atua nos corpos espiritual, astral, mental, emocional, etérico e físico proporcionando equilíbrio. Já para os ambientes, o ganho está na limpeza energética que traz boas e poderosas vibrações capazes de promover a Paz e a prosperidade.

Esta poderosa técnica canalizada e difundida Brasil a fora pelo terapeuta holístico Rodrigo de Aldebaran, trabalha apagando padrões que bloqueiam as finanças, relacionamentos e a saúde do indivíduo, além de eliminar problemas nocivos de vidas passadas, obsessões, magias, feitiçaria, inveja e pragas. Através da transmutação dessas energias negativas, a ferramenta gera equilíbrio em todas as áreas, inclusive limpa e reequilibra os chakras e os corpos físico e sutis. Símbolos ativados durante as sessões geram frequências positivas para toda a vida.

A técnica pode ser aplicada de forma presencial ou a mesmo à distância, não importando a dimensão ou o tempo. A conexão energética se se estabelece através da intensão e do pensamento. É importante frisar que a Mesa Quântica jamais interfere no livre arbítrio das pessoas e que seus resultados são sentidos durante três meses a partir da consulta.

ALESSAÑDRA VI'EÍRA é terapeuta holística certificada nas técnicas ThetaHealing, Barras de Access, Mesa Quântica Estelar e Gendai Reiki Ho.